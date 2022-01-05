تيمنا باسم العاهل السعودي.. تفاعل على إعلان الفنان محمد عبده تسمية ابنه سلمان

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صورة أرشيفية للفنان محمد عبده
Credit: MOHAMMED MAHJOUB/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الفنان السعودي، محمد عبده، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، عقب إعلانه تسمية مولوده الجديد، سلمان، تيمنا باسم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

جاء ذلك في تغريدة للفنان المصري على صفحته المعرفة بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، الأربعاء، حيث قال: "الحمد لله رب العالمين رزقت فجرَ هذا اليوم بمولود أسميته سلمان تيمنًا باسم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله".

ونالت تغريدة الفنان السعودي أكثر من 16 ألف تفاعل من بين نحو 338 ألف متابع له على الحساب.

وكان الفنان السعودي قد أثار تفاعلا في وقت سابق عن تأثير الحجر الصحي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا على حياته الاجتماعية، واصفا الأمر بـ"رب ضارة نافعة" في إشارة إلى الجلوس والتواصل مع العائلة مشيرا إلى أنه اكتشف أن أولاده 10 بعد أن كان يظنهم 9.

وقال عبده في حوار مع برنامج "معيدين معاكم" الذي يقدمه الإعلامي السعودي علي العلياني: "والله أنا بقول رب ضارة نافعة أولادنا فرحوا بينا والعائلة فرحت بينا أكثر.. ما بقى بيجاما ما لبسناها ما بقى ثوب ما لبسناه وأولادي طلعوا 10 وأحسبهم 9"، على حد تعبيره.

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