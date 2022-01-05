دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الفنان السعودي، محمد عبده، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، عقب إعلانه تسمية مولوده الجديد، سلمان، تيمنا باسم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

الحمدلله رب العالمين رزقت فجرَهذا اليوم بمولود أسميته سلمان تيمنًا بإسم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله.

جاء ذلك في تغريدة للفنان المصري على صفحته المعرفة بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، الأربعاء، حيث قال: "الحمد لله رب العالمين رزقت فجرَ هذا اليوم بمولود أسميته سلمان تيمنًا باسم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله".

المطرب السعودي الكبير #محمد_عبده يُعلن عن انجابه مولود جديد ويطلق عليه اسم "سلمان" تيمنا بإسم خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان https://t.co/uF3z7W83pb

ونالت تغريدة الفنان السعودي أكثر من 16 ألف تفاعل من بين نحو 338 ألف متابع له على الحساب.

@Mohammed_Abdu ألف ألف مبروك استاذ محمد، سائلين المولى عز وجل ان يمتعك واسرتكم الكريمة بالصحة والامان والطمأنينة، وان يبلغك بسلمان خريجا ومعرسا، وابو فهد كحيلان يستاهل اللي يسمي عليه عسى ربي يمده بالصحة والعافية 💐

وكان الفنان السعودي قد أثار تفاعلا في وقت سابق عن تأثير الحجر الصحي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا على حياته الاجتماعية، واصفا الأمر بـ"رب ضارة نافعة" في إشارة إلى الجلوس والتواصل مع العائلة مشيرا إلى أنه اكتشف أن أولاده 10 بعد أن كان يظنهم 9.

@Mohammed_Abdu مبروك ماجاك أستاذنا وجعله الله من مواليد السعادة والبر والصلاح.

وقال عبده في حوار مع برنامج "معيدين معاكم" الذي يقدمه الإعلامي السعودي علي العلياني: "والله أنا بقول رب ضارة نافعة أولادنا فرحوا بينا والعائلة فرحت بينا أكثر.. ما بقى بيجاما ما لبسناها ما بقى ثوب ما لبسناه وأولادي طلعوا 10 وأحسبهم 9"، على حد تعبيره.