نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يبدو أن بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى لن تصبح ذهبًا رقميًا. انخفضت أسعار بيتكوين بأكثر من 15٪ حتى الآن في عام 2022، كما انخفضت بشكل حاد هذا العام العملات المشفرة الأخرى، مثل إيثيريوم وسولانا والدوجكوين المحبوبة لإيلون ماسك. في غضون ذلك، ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 4٪، ووصل لحوالي 1900 دولار للأوقية، ليغازل مرة أخرى ارتفاعات قياسية فوق 2000 دولار.

يبدو أن المستثمرين الأذكياء يدركون أنه في الوقت الذي يقوم فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بقوة، فإن الذهب والمعادن الثمينة الأخرى مثل الفضة والبلاديوم هي وسيلة أفضل للتحوط ضد التضخم.

قال أيبيك أوزكارديسكايا، المحلل في "سويس كوت"، في تقرير في وقت سابق من هذا الشهر: "من الواضح الآن أن بيتكوين تُتداول بشكل موازٍ للأصول الخطرة، بدلاً من أن تكون ملاذًا آمنًا.. حتى الآن بيتكوين ليست ذهبًا رقميًا، على ما يبدو أنها وكيل مشفر لناسداك."

فحتى استحواذ إيلون ماسك على تويتر -الذي يعتقد بعض المراقبين أنه قد يؤدي إلى مزيد من الترويج للعملات المشفرة على المنصة- أو الأخبار حول سماح عملاق الاستثمار فيديليتي، للعملاء بالاحتفاظ بعملة بيتكوين في حسابات التقاعد، لم يكن كان كافيًا لرفع أسعار العملات المشفرة. عادت عملة بيتكوين الآن إلى ما دون 40 ألف دولار.

يشير العديد من الخبراء إلى أن الذهب لا يزال يتمتع بالكثير من المزايا مقارنة بالأصول الرقمية. هناك مخاوف متزايدة من أن التضخم المتفشي قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي، مما يعزز الذهب أكثر.

وقالت لويز ستريت، كبيرة محللي الأسواق في مجلس الذهب العالمي، وهي شركة أبحاث صناعية: "تتزايد مخاطر التضخم المصحوب بالركود، وتظهر التوترات الجيوسياسية إشارات قليلة لحل سريع. يعتبر الذهب تاريخيًا ضمن الأفضل أداء في بيئة تضخمية، حيث تتأثر غالبًا الأسهم وتتراجع السلع."

قال أيضًا المحللون في معهد ويل فارغو للاستثمار في تقرير في وقت سابق من هذا الشهر أنه "يمكن الاحتفاظ بالذهب فعليًا، ومعترف به عالميًا ولديه ربع التقلبات" عند مقارنته بعملة بيتكوين والأسهم والأصول الأخرى.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، فهم يتوقعون بأن الذهب قد يرتفع إلى 2100 دولار للأوقية هذا العام.

ليس ارتفاع أسعار الفائدة ومخاوف التضخم فقط هي ما يرفع الذهب. قال مايس ماكين، كبير مسؤولي الاستثمار في فروست للاستشارات الاستثمارية، في تقرير أواخر الشهر الماضي أن الذهب ظهر أيضًا كملاذ آمن جزئيًا بسبب المخاوف بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا.

على هذا المسار، فإن الدولار الأميركي يتحول أيضًا إلى استثمار أفضل من عملات بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة خلال هذه الأوقات المتقلبة. ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي هذا العام بنحو 6٪.