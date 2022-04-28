دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، عملاق صناعة السيارات الكهربائية، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تعليق أدلى به حول شراء حسابات بتويتر لمتابعين وهميين لزيادة التأثير.

Hey @elonmusk, as long as your digging, check into how @nytimes @forbes etc., bought their Twitter followers to fake influence. NY Times has 53 million “followers” and rarely gets 50 RT’s. I could post a 🍌 emoji and a pic of a 80’s sitcom star and get more. (See next tweet.)

وكتب صاحب حساب Dave Rubin تغريدة قال فيها: "(إيلون موسك) طالما أنك تقوم بالتنقيب، تحقق من كيفية قيام (نيويورك تايمز) و(فوربز) إلخ.. بشراء متابعيهم على تويتر لتزوير التأثير.. (نيويورك تايمز) لديها 53 مليون ’متابع‘ ونادرًا ما تحصل على 50 (إعادة تغريد) يمكنني نشر رمز تعبيري وصورة لنجم المسرحية الهزلي في الثمانينيات والحصول على المزيد. (انظر التغريدة التالية)."

@RubinReport @nytimes @Forbes Yeah, I noticed that too. Pretty weird.

ليرد ماسك قائلا بتعليق: "نعم، لقد لاحظت ذلك أيضًا. غريب جدا".

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in

وفي تغريدة منفصلة أثار مكاسك تفاعلا واسعا بتغريدة قال فيها: "بعد ذلك سأشتري Coca-كوكا كولا لإعادة الكوكايين فيها"، لتنال التغريدة أكثر من 1.7 مليون إعجاب بعد أقل من 4 ساعات على نشرها.