بوتين يجبر الغرب على الدفع بالروبل مقابل الغاز.. ما تداعيات ذلك؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—ارتفع سعر صرف العملية الروسية "الروبل" أمام الدولار الأمريكي في تداولات، الخميس، إلى 72.75 روبل للدولار الواحد وذلك بعد تحضيرات شركات أوروبية لقبول شروط الدفع التي أعلن عنها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقال موزعو الغاز في ألمانيا والنمسا لشبكةCNN إنهم يعملون على طرق لقبول إنذار روسي بأن المدفوعات النهائية لغازها يجب أن تتم بالروبل، مع الامتثال لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقالت شركة يونيبر الألمانية، الخميس، إنها ستواصل دفع ثمن الغاز الروسي باليورو لكنها أضافت أنها تعتقد أن "تحويل المدفوعات المتوافقة مع قانون العقوبات" ممكن.

من جهتها قالت شركة الطاقة النمساوية (OMVJF) الخميس إنها نظرت في طلب السداد الجديد من شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم وإنها "تعمل الآن على حل يتوافق مع العقوبات".

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد قال الشهر الماضي إن الدول "غير الصديقة" ستضطر إلى الدفع بالروبل بدلاً من اليورو أو الدولار المنصوص عليها في العقود. يمكن للمشترين سداد مدفوعات باليورو أو بالدولار في حساب في غازبروم الروسي، والذي من شأنه بعد ذلك تحويل الأموال إلى روبل وتحويلها إلى حساب ثان يتم من خلاله الدفع إلى روسيا.