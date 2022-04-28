قفزة بسعر الروبل الروسي أمام الدولار ومغردون يذكرون بتصريح بايدن وأسلوب إدارة موسكو للأزمة

اقتصاد
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ارتفع سعر صرف الروبل الروسي في تداولات الأربعاء ليصل إلى 73 روبلا للدولار الواحد الأمر الذي أثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

الارتفاع بسعر الروبل أتى بعد إعلان موسكو وقف إمداد الغاز عن بولندا وبلغاريا وسط مخاوف من امتداد هذه القائمة لتضم دولا أخرى.

وذكر نشطاء بتصريحات سابقة أدلى بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن عن سعر صرف الروبل، حيث قال بتصريح نهاية مارس/ آذار الماضي: "كنتيجة لهذه العقوبات غير المعهودة، هبط الروبل بصورة شبه فورية لحطام، الاقتصاد الروسي.. وهذه حقيقة.. يتطلب نحو 200 روبل تقريبا للحصول على دولار واحد.."

وكان سعر صرف الروبل مقابل الدولار قد وصل إلى 96.75 روبل مقابل الدولار الواحد بعد أن وصل لمستويات قياسية بالهبوط منذ بدء العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا وإعلان دول الغرب بمقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض عقوبات اقتصادية صارمة على موسكو.

ودفعت العقوبات الغربية المفروضة ردا على غزو أوكرانيا إلى انهيار العملة الروسية، وأصبح بإمكان دولار أمريكي واحد أن يشتري 117 روبل في موسكو بعد أن تراجعت العملة 10٪ وسجلت مستوى قياسيا جديدا عقب إعلان العقوبات.

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