بوتين يجبر الغرب على الدفع بالروبل مقابل الغاز.. ما تداعيات ذلك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ارتفع سعر صرف الروبل الروسي في تداولات الأربعاء ليصل إلى 73 روبلا للدولار الواحد الأمر الذي أثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

⭕️سعر الروبل مقابل الدولار⭕️ قبل أزمة اوكرانيا ٨٠ روبل مقابل الدولار بعد الأزمة بأسبوعين:٧مارس ٢٠٢٢ ١٥٠ روبل مقابل الدولار، وبعدها صرح لاعب الشطرنج بايدن وقال "الروبل تحول إلى حطام وسيصبح سعره ٢٠٠ روبل مقابل الدولار" سعر الروبل الروسي مقابل الدولار اليوم: ٧٣ روبل مقابل الدولار

الارتفاع بسعر الروبل أتى بعد إعلان موسكو وقف إمداد الغاز عن بولندا وبلغاريا وسط مخاوف من امتداد هذه القائمة لتضم دولا أخرى.

🛑خبر : الروبل الروسي في اعلى مستوياته منذ عامين بعد موافقة عدة شركات اوروبية الشراء بالروبل بدلاً عن الدولار . 🛑تعليق : الدب الروسي مازال يدير الأزمة وفق ما خطط لها رغم الصعوبات والتكالب الغربي. https://t.co/6xNp9yw8Be

وذكر نشطاء بتصريحات سابقة أدلى بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن عن سعر صرف الروبل، حيث قال بتصريح نهاية مارس/ آذار الماضي: "كنتيجة لهذه العقوبات غير المعهودة، هبط الروبل بصورة شبه فورية لحطام، الاقتصاد الروسي.. وهذه حقيقة.. يتطلب نحو 200 روبل تقريبا للحصول على دولار واحد.."

صعود الروبل الروسي نتيجة منطقية لرسم الجيوطاقوية لخطوط النفوذ والهيمنة الجديدة في العالم بعيدا عن سيادة القطب الواحد. #الروبل #الجيوطاقوية #بولندا #بلغاريا #اوروبا

وكان سعر صرف الروبل مقابل الدولار قد وصل إلى 96.75 روبل مقابل الدولار الواحد بعد أن وصل لمستويات قياسية بالهبوط منذ بدء العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا وإعلان دول الغرب بمقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض عقوبات اقتصادية صارمة على موسكو.

بلومبيرغ: 10 شركات أوروبية فتحت حسابات بالروبل تلبية لمطالب روسيا الدفع بعملتها مقابل الغاز. نجحت روسيا بدعم الروبل من الانهيار

ودفعت العقوبات الغربية المفروضة ردا على غزو أوكرانيا إلى انهيار العملة الروسية، وأصبح بإمكان دولار أمريكي واحد أن يشتري 117 روبل في موسكو بعد أن تراجعت العملة 10٪ وسجلت مستوى قياسيا جديدا عقب إعلان العقوبات.