دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدر الفنان اللبناني، وليد توفيق، قائمة أبرز المواضيع التي يتم البحث عنها في المملكة العربية السعودية، صباح الأحد، بعد كشفه كم من الأموال لديه برصيده البنكي.

فقدت أموالي في المصارف اللبنانية.. ولدي حالياً 20 مليون دولار فقط #مراحل_وليد_توفيق #رمضان_عندنا https://t.co/Z4Epkz6cfR

تصريحات الفنان اللبناني جاءت خلال مقابلة على قناة SBC حيث سئل عن حجم ما فقده من أموال في البنوك اللبنانية، حيث أجاب: "تقريبا كل الي جنيته تقريبا، أنا وكثير غيري لبنانيين وعرب، اهم شي كان بلبنان كانت ثقة الناس بالمصرف اللبناني والمصارف اللبنانية.."

وتابع قائلا: "بقولوا مش مفقودين بقولوا موجودين بس عم يقبضونا كل يوم مبلغ صغير وبقولوا هالشي ممكن نقبضه بعدين بس لا يعلم إلا الله عز وجل.."

وردا على سؤال حول كم رصيده في البنك، أجاب الفنان اللبناني: "يعني ما فوق الـ20 مليون تقريبا دولار.."