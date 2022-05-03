السعودية تسجل أعلى معدل نمو للاقتصاد منذ 2011.. إليكم كم بلغ

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) –سجلت السعودية نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.6٪ في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، محققًا أعلى معدل نمو منذ عام 2011، وفقًا لبيانات حكومية نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأظهرت التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي للربع الأول من عام 2022 أعلى معدل نمو في العقد الماضي، مدفوعًا بزيادة الأنشطة النفطية وغير النفطية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلاً عن بيانات من الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

استفاد مصدرو النفط في الشرق الأوسط من ارتفاع أسعار النفط في أعقاب حرب أوكرانيا التي أضافت المليارات إلى خزائنهم. وقد أدى رفض السعودية لتسريع زيادة إنتاج النفط إلى ما بعد اتفاقها مع أوبك + وسط تشديد السوق إلى تنشيط اقتصادها بعد ركود استمر ثماني سنوات وتفاقم بسبب الوباء.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ابتداء من الربع الرابع من 2020 حتى الربع الأول من 2022 حسب الأنشطة الرئيسية.