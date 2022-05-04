تغريدة "رسوم دخول الكويتي لمصر 25 دولارا" تثير جدلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت تغريدة عن قيمة رسوم الدخول إلى مصر، جدلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

رسوم دخول الكويتي لمصر 25 دولار !!! هل يعقل مقابل كل ما تقدمه الكويت الى مصر .. تستحدث الحكومة المصرية معاملة جديدة مع الكويتيين في دخولهم الى مصر برسوم للفيزا وقدرها 25 دولار https://t.co/Lz8Kpjzooq

التغريدة جاءت على حساب إبراهيم دشتي، الثلاثاء، وقال فيها: "رسوم دخول الكويتي لمصر 25 دولار !!!هل يعقل مقابل كل ما تقدمه الكويت إلى مصر.. تستحدث الحكومة المصرية معاملة جديدة مع الكويتيين في دخولهم الى مصر برسوم للفيزا وقدرها 25 دولار".

التأشيرة على كل العرب بما فيهم الخليجيين و هو مبلغ قليل المفروض يزيد ، و المفروض أنك و امثالك ماتدخلون مصر ، لأنك و امثالك لا تليقون بها و بأرضها و بشعبها النقي الطاهر .. https://t.co/GimtoLbJs3

المحامي السعودي، عبدالرحمن اللاحم رد بتعليق قال فيه: "التأشيرة على كل العرب بما فيهم الخليجيين.. وهو مبلغ قليل المفروض يزيد، و المفروض أنك و امثالك ما تدخلون مصر، لأنك و امثالك لا تليقون بها و بأرضها و بشعبها النقي الطاهر.."

#تحيا_مصر وتستاهل ندفع 25$ في الدخول تدفعون رسوم حق كل دول العالم ساكتين ولا كلمه .. عند #مصر تتفلسفون ليش؟!!!!! واااااااي #الإخونچيه مايرتاحون ينبشون ورا اي شي يسوي فتنه بينا وبين ام الدنيا .. حااااامظ على بوزكم نحبها ومانستغنى عنها ومصر التي في خاطري وفي دمي 🇪🇬

وعن الموضوع، غردت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد قائلة: "تحيا مصر وتستاهل ندفع 25 دولار في الدخول تدفعون رسوم حق كل دول العالم ساكتين ولا كلمه.. عند مصر تتفلسفون ليش؟! واااااااي الإخونچيه ما يرتاحون ينبشون ورا اي شي يسوي فتنه بينا وبين ام الدنيا.. حاامظ على بوزكم نحبها وما نستغنى عنها ومصر التي في خاطري وفي دمي.."