إيلون ماسك: تويتر قد يطلب رسوما بسيطة للاستخدام التجاري والحكومي

(CNN)-- قال رجل الأعمال إيلون ماسك، الثلاثاء، في تغريدة، إن "تويتر سيظل دائما مجانيا للمستخدمين العاديين، لكن قد يطلب رسوما بسيطة للاستخدام التجاري والحكومي".

Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users

وكان ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، صرح بأنه يريد أن يجعل تويتر "أفضل من أي وقت مضى"، وذلك بعد إعلان شركة تويتر موافقتها، الشهر الماضي، على بيع الشركة لماسك في صفقة تقدر بنحو 44 مليار دولار.

وقال ماسك، في بيان سابق، إن "حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطية فاعلة، وتويتر هو ساحة المدينة الرقمية حيث تتم مناقشة الأمور الحيوية لمستقبل البشرية".

ووضع ماسك 4 ملامح لما سيبدو عليه مستقبل تويتر هي: إضافة ميزات جديدة، وجعل الخوارزميات مفتوحة المصدر، والقضاء على حسابات برامج روبوتات الإنترنت Bots، وتوثيق حسابات الأشخاص.

وقال إن "تويتر يتمتع بإمكانيات هائلة، وأتطلع إلى العمل مع الشركة ومجتمع المستخدمين لفتحه".