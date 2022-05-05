حجوزات Airbnb تسجل رقمًا قياسيًا والأسعار آخذة في الارتفاع

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أبلغت Airbnb عن أكثر من 100 مليون حجز خلال الربع الأول من هذا العام، وهو رقم قياسي للشركة يبرز التحول منذ الضرر الذي لحق بها في الأشهر الأولى من الوباء. أدى انتعاش الطلب إلى ارتفاع معدلات إيجارات الشركة إلى آفاق جديدة أيضًا.

سجلت منصة المشاركة المنزلية عائدات بلغت 1.5 مليار دولار، بزيادة 70٪ مقارنة بالعام السابق وتجاوزت الـ 1.45 مليار دولار التي توقعها المحللون في استطلاع أجرته "ريفينيتيف". وتمثل الإيرادات أيضًا زيادة بنسبة 80٪ عن نفس الربع من العام 2019، أي الربع الأخير قبل تضرر أعمالها من الوباء. سجلت الشركة خسارة صافية قدرها 19 مليون دولار، بانخفاض عن خسارة قدرها 1.2 مليار دولار في الربع نفسه من العام 2021.

وقالت "إير بي أن بي" في خطاب إلى المساهمين إن نمو الإيرادات كان مدفوعًا بزيادة الحجوزات، فضلاً عن "القوة المستمرة" في متوسط الأسعار اليومية. وقالت الشركة إن متوسط المعدلات اليومية في الربع الأول بلغ 168 دولارًا، بزيادة قدرها 37٪ مقارنة بالربع نفسه من العام 2019، أي فترة ما قبل الجائحة، و5٪ مقارنة بالربع الأول من العام 2021.

عزت "إير بي أن بي" النمو في المعدلات مقارنة بفترة ما قبل الجائحة جزئيًا إلى المزيد من الحجوزات في منازل بأكملها في أمريكا الشمالية، وبعض الوجهات والتي تميل للحصول على أسعار أعلى. وقالت إن الزيادة عن العام الماضي كانت مدفوعة بالكامل بارتفاع الأسعار.

أشار الرئيس التنفيذي براين تشيسكي في مكالمة يوم الثلاثاء لمناقشة الأرباح إلى أن المنصة لديها عروض "ضمن جميع الأسعار"، وأضاف المدير المالي دايف ستيفينسون أن الشركة "لا ترى تأثير ارتفاع الأسعار على أعمالنا بشكل سلبي".

وقالت الشركة إن المكاسب في أعمالها تأتي "على الرغم من الوباء المستمر والحرب في أوكرانيا والرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي." وأشارت في خطاب المساهمين إلى أن أكثر من 34000 شخص قد سجلوا أسماءهم لتقديم منازل للاجئين الفارين من أوكرانيا، وأعلنت الشركة في أواخر فبراير أنها ستقدم مساكن مجانية مؤقتة لما يصل إلى 100000 لاجئ أوكراني.

كانت بداية عودة ملحوظة لـ "إير بي أن بي" عندما ظهرت في وول ستريت في ديسمبر 2020، بعد الضرر الذي أحدثه الوباء في الشركة، مما أدى إلى تقليص ربع قوتها العاملة. نمت إيرادات الشركة بنسبة 25٪ في العام 2021 مقارنة بالعام الذي سبق الوباء. قالت الشركة في رسالتها إلى المساهمين إنها تتوقع زيادة الإيرادات بما يزيد عن 2 مليار دولار في الربع الثاني، والذي يشمل بداية موسم السفر الصيفي.

قال تشيسكي في يناير إنه كان يعتقد أن أكبر اتجاه للسفر في عام 2022 سيكون "انتشار الناس إلى آلاف البلدات والمدن، البقاء لأسابيع أو شهور أو حتى مواسم كاملة في وقت واحد". قالت الشركة يوم الثلاثاء إن الإقامات طويلة الأجل لمدة 28 يومًا أو أكثر استمرت في كونها الفئة الأسرع نموًا مقارنة بالعام 2019 (ومع ذلك، انخفضت هذه الإقامات بنسبة 24٪ مقارنة بالربع الأول من العام الماضي). قالت Airbnb إن ما يقرب من نصف جميع الحجوزات كانت لمدة سبع ليالٍ على الأقل.

أبلغ تشيسكي الموظفين الأسبوع الماضي بأنه لن يُطلب منهم العودة إلى المكتب -أبدًا- إذا اختاروا عدم القيام بذلك، وتحريرهم ليعيشوا أسلوب حياة أكثر ترحالًا. وقال في مكالمة حول الأرباح إنه يعتقد أن "المرونة موجودة لتبقى"، وهو اتجاه يراه بلا شك مفيدًا للشركة.