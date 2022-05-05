نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- شهدت شركة علي بابا، عملاق التجارة الإلكترونية الصيني الذي شارك في تأسيسه جاك ما، انخفاضًا في أسهمها المدرجة في هونغ كونغ بما يصل إلى 9.4٪ الثلاثاء بعد أن ذكرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية أن فردًا يُدعى "ما" في مدينة هانغتشو- حيث يقع مقر علي بابا- تم اعتقاله لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وبحسب قناة CCTV الصينية الحكومية، وُضِع المشتبه به تحت "إجراءات إجبارية" بتاريخ الـ25 من أبريل/ نيسان للاشتباه في "التواطؤ مع قوى خارجية معادية للصين" وذلك بهدف "التحريض على الانفصال" و"التحريض على تقويض سلطة الدولة".

هذا التقرير المؤلف من جملة واحدة، والذي تم التقاطه بسرعة من قبل وسائل الإعلام الحكومية الأخرى وتنبيهات عبر منصات الأخبار الصينية، أثار حالة خوف دفع بعمليات بيع في هونغ كونغ، مما أدى إلى محو ما يقدر بنحو 26 مليار دولار من القيمة السوقية لشركة علي بابا في غضون دقائق.

وسارع هو شيجين، رئيس التحرير السابق لصحيفة غلوبال تايمز القومية المملوكة للدولة، إلى توضيح أن التقرير كان مضللًا لأن اسم "ما يون" المشتبه به المعني يتكون من ثلاثة أحرف، في حين يتكون اسم جاك ما الصيني، من حرفين فقط. (قامت CCTV لاحقًا بتحديث تقريرها الأصلي بهدوء لتتوافق مع تقييم هو).

ولتبديد المزيد من المخاوف، ذكرت غلوبال تايمز أن الرجل المتهم ولد في عام 1985 في ونتشو (بينما ولد جاك ما في عام 1964 في هانغتشو) وعمل كمدير لأبحاث الأجهزة وتطويرها في شركة لتكنولوجيا المعلومات.