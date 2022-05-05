نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء إنه يرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية للتعامل مع أسوأ تضخم شهدته أمريكا منذ 40 عامًا. إنها المرة الأولى منذ 22 عامًا التي يرفع فيها البنك المركزي أسعار الفائدة بهذا القدر، وقد كان القرار بالإجماع.

في مارس، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الاقتراض القياسي للمرة الأولى منذ أواخر عام 2018، وزاده بمقدار ربع نقطة مئوية.

في مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع يوم الأربعاء، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن رفع أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية إضافية سيكون مطروحًا على طاولة الاجتماعات القادمة.

وصرّح باول للصحفيين بأن "زيادة 75 نقطة أساس ليست أمرًا تدرسه اللجنة بنشاط". وأضاف: "إذا انخفض التضخم فلن نتوقف، سننخفض فقط إلى 25 نقطة أساس".

يكافح الأمريكيون مع ارتفاع التكاليف في كل مكان من محل البقالة إلى مضخة الغاز. يعد الحفاظ على استقرار الأسعار جزءًا من مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي، لكن التضخم استمر في الارتفاع حتى الآن، مما دفع البعض إلى التساؤل عما إذا كانت البنوك المركزية وراء المنحنى في سياستها.

لكن باول قاوم تلك النقطة الأربعاء. كما بدأ مؤتمره الصحفي يوم الأربعاء بمخاطبة الشعب الأمريكي قائلاً "التضخم مرتفع للغاية، ونحن نتفهم المصاعب التي يسببها. ونحن نتحرك بسرعة لخفضه مرة أخرى".

ولكن مع استمرار احتدام الصراع بين روسيا وأوكرانيا، من غير المرجح أن تنحسر ضغوط الأسعار على الغذاء والطاقة في أي وقت قريب.

وقال بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي إن "الانعكاسات على الاقتصاد الامريكي غير مؤكدة بدرجة كبيرة." وأضاف أن "الغزو والأحداث ذات الصلة تخلق ضغطًا تصاعديًا إضافيًا على التضخم ومن المرجح أن تؤثر على النشاط الاقتصادي".

كما حذر البنك من أن عمليات الإغلاق المتعلقة بالوباء في الصين ستؤثر على الأرجح على سلاسل التوريد المتضررة بالفعل.

يمكن أن تؤدي هذه القضايا معًا إلى زيادة الضغط على أسعار المستهلكين في الأشهر المقبلة. لكن أدوات السياسة النقدية ليست حلاً سريعًا. تحتاج إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى وقت حتى تصبح نافذة المفعول.

لمزيد من تشديد الشروط النقدية، سيبدأ البنك المركزي أيضًا في طرح ميزانيته العمومية الضخمة، التي تضخمت أثناء الوباء. اعتبارًا من يونيو، سيسمح بتداول ما قيمته 30 مليار دولار من سندات الخزانة و 17.5 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري كل شهر بين يونيو وأغسطس، قبل زيادة هذه المبالغ إلى 60 مليار دولار و 35 مليار دولار، على التوالي، في سبتمبر.