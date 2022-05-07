تراجع طفيف لأسعار الغذاء حسب مؤشر الفاو في شهر أبريل.. إليكم كم بلغ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—بلغ متوسط مؤشر الفاو (منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة) لأسعار الغذاء 158.5 نقطة في أبريل 2022، بانخفاض 0.8٪ عن أعلى مستوى سجله على الإطلاق في مارس. فوفقًا للمؤشر الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية المتداولة بشكل شائع، ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 29٪ عما كانت عليه في أبريل 2021. وذكرت المنظمة بأن أسعار السلع الغذائية العالمية تراجعت في أبريل بعد قفزة كبيرة في الشهر السابق، حيث يأتي ذلك كنتيجة لانخفاض متواضع في أسعار الزيوت النباتية والحبوب.

انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 5.7٪ في أبريل، متخلفًا ما يقرب من ثلث الزيادة المسجلة في مارس، حيث أدى تقنين الطلب إلى انخفاض أسعار زيوت النخيل وعباد الشمس وفول الصويا. بالإضافة، انخفض مؤشر الفاو لأسعار الحبوب بمقدار 0.7 نقطة في أبريل، مدفوعاً بانخفاض قدره 3.0٪ في أسعار الذرة العالمية. وفي المقابل، ارتفعت أسعار القمح الدولية، التي تأثرت بشدة من جراء استمرار إغلاق الموانئ في أوكرانيا والمخاوف بشأن ظروف المحاصيل في الولايات المتحدة، ولكنها خففت بسبب الشحنات الأكبر من الهند والصادرات الأعلى من المتوقع من الاتحاد الروسي، بنسبة 0.2 ٪. ارتفعت أسعار الأرز العالمية بنسبة 2.3 ٪عن مستوياتها في مارس، مدعومة بالطلب القوي من الصين والشرق الأدنى.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر الفاو لأسعار السكر بنسبة 3.3٪، مدعوماً بارتفاع أسعار الإيثانول والمخاوف بشأن البداية البطيئة لموسم 2022 في البرازيل، أكبر مصدر للسكر في العالم.

ارتفع مؤشر الفاو لأسعار اللحوم بنسبة 2.2٪ عن الشهر السابق، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً، حيث ارتفعت أسعار لحوم الدواجن واللحوم الكبيرة والأبقار. تأثرت أسعار لحوم الدواجن بسبب تعطل الصادرات من أوكرانيا وزيادة تفشي إنفلونزا الطيور في نصف الكرة الشمالي. على النقيض من ذلك، انخفض متوسط أسعار لحوم الأغنام بشكل هامشي.

كما ارتفع مؤشر الفاو لأسعار منتجات الألبان بنسبة 0.9٪ على خلفية شح العرض العالمي المستمر حيث استمر إنتاج الحليب في أوروبا الغربية وأوقيانوسيا في المسار دون مستوياته الموسمية. ارتفعت أسعار الزبدة العالمية أكثر من غيرها، متأثرة بارتفاع الطلب المرتبط بالنقص الحالي في زيت عباد الشمس والمارجرين.

إليكم نظرة في الانفوغرافيك أعلاه على متوسط أسعار الغذاء في شهر أبريل 2022 وفقًا لمؤشر الفاو.