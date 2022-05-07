الركود قد يكون قاب قوسين أو أدنى.. ما الذي يسببه وكيف يجب أن تستعد؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تومض علامات التحذير من الركود في جميع أنحاء العالم. وول ستريت على حافة الهاوية. البنوك المركزية ترفع أسعار الفائدة في محاولة لكبح جماح التضخم. الاضطرابات الجيوسياسية تؤدي إلى تفاقم صداع سلسلة التوريد الذي بدأ في عام 2020.

حذر الاقتصاديون في دويتشه بنك الشهر الماضي من أننا "سنواجه ركودًا كبيرًا"، مشيرين إلى الاتجاه الهابط في وول ستريت. قال بنك أوف أمريكا، في المعسكر الذي لا يزال قاتماً ولكن أقل وطأة، إن المزاج السائد في الأسواق المالية كان "ركوداً". بنك غولدمان ساكس من بين البنوك الكبرى الأكثر تفاؤلاً، لكنه ليس مبهجًا تمامًا: فقد قال مؤخرًا إن سوق العمل الضيق "زاد من مخاطر الركود بشكل ملموس".

في غضون ذلك، حذر بنك إنجلترا يوم الخميس من تضخم مؤلف من رقمين وركود محتمل حيث رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية. يتباطأ الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما يهدد بعرقلة النمو العالمي. وتؤدي حرب روسيا في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء إلى مستويات عالية في الاتحاد الأوروبي وخارجه.

إذا كان التاريخ يشير إلى شيء ما، فإن الارتفاع الأخير في التضخم يشير إلى أننا سنكون على وشك الانكماش. مع استثناء واحد، فإن كل ركود أمريكي منذ الحرب العالمية الثانية سبقه ارتفاع كبير في الأسعار، وفقًا لخدمة أبحاث الكونجرس.

إذن، ما هو الركود بالضبط، وما مقدار القلق بشأنه؟ دعونا نفصل الأمر.

ما هو الركود؟

أولاً، تعريف الكتاب المدرسي: الركود هو فترة طويلة من التدهور الاقتصادي، تبدأ عندما يبلغ الاقتصاد ذروته وتنتهي عندما يصل إلى القاع.

تتميز فترات الركود عادةً بانكماش الاقتصاد في أرباع متتالية، ويقاس عادةً بإجمالي الناتج المحلي (ويعرف أيضًا باسم مقدار ما نشتريه وننتجه بشكل جماعي كمجتمع). ولكن هناك استثناءات لهذه القاعدة، بما في ذلك الركود القصير والحاد للغاية الذي دخلت فيه الولايات المتحدة خلال الأشهر الأولى من الوباء. وهذا الوصف الفني لا يعني الكثير لأي شخص ليس خبيرًا اقتصاديًا.

إن حقيقة الركود الاقتصادي تبدو كئيبة بشكل عام - فكر بارتفاع معدلات البطالة، وسوق الأسهم في حالة تراجع، وركود أو تقلص الأجور. غالبًا ما يكبح الناس الإنفاق مع ظهور الكآبة، مما يعطي فترات الركود عنصرًا نفسيًا يصعب التخلص منه.

على سبيل المثال: من الناحية الفنية، استمر الركود الكبير الذي بدأ في عام 2007 لمدة 18 شهرًا فقط، لكن تأثير الأزمة كان له تأثير على المستهلكين لفترة أطول.

يسمي الاقتصاديون هذا التأثير طويل الأمد، وخاصة في سوق العمل، "بالتباطؤ". كان ركود عام 2020 بحد ذاته قصيرًا، لكن عمليات التسريح الجماعي والإجازات، جنبًا إلى جنب مع التحول السريع إلى العمل من المنزل، حطمت الافتراضات السابقة حول قيمة العمل ومعناه. في جميع أنحاء العالم، أثار استياء العمال من أرباب عملهم حركة للبحث عن شيء أفضل، وهي ظاهرة تُعرف باسم "الاستقالة الكبرى".

ما الذي يسبب الركود؟

يمكنك قضاء مهنة في الاقتصاد في البحث والمناقشة حول هذا السؤال بالذات. لكن دعونا نركز على أكثر المخاطر إلحاحًا في الوقت الحالي: حرب الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم.

إن إحدى المراوغات في النظام الرأسمالي الحديث الذي نعيش فيه هي أنه عندما يكون الاقتصاد قوياً للغاية، يتعين على المسؤولين إلحاق الأذى به عمداً لمنعه من الخروج عن مساره بالكامل. هذا بالضبط ما يحاول الاحتياطي الفيدرالي فعله الآن.

يوم الأربعاء، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أكبر رفع له في 22 عامًا. أسعار الفائدة هي الأداة الأساسية لبنك الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على التضخم، والذي يحوم حاليًا عند 8.5٪ - أعلى مستوى له منذ أوائل الثمانينيات.

لكن التنبؤ بالتوسعات الاقتصادية والركود أمر صعب للغاية، وكان الاحتياطي الفيدرالي تاريخيًا بائسًا فيه. يتعين على البنك أن يرفع أسعار الفائدة بما يكفي للتخلص من ارتفاع الأسعار. المبالغة في ذلك، قد يؤدي إلى الركود. عدم فعل الكثير، قد يجعل الأسعار تستمر في الارتفاع، مما قد يؤدي أيضًا إلى الركود.

تُعرف النتيجة المثالية بـ "الهبوط الناعم"، حيث تنخفض أسعار المستهلك ويستمر النمو الاقتصادي بخطى ثابتة.

كيف يجب أن تستعد؟

أولاً، لا داعي للذعر: حتى لو كان الركود أمرًا لا مفر منه، فلا يوجد ما يدل على مدى شدته. لكن التخطيط للأسوأ لا يضر أبدًا. فيما يلي بعض الطرق التي يعتقد المستشارون الماليون أنه يمكنك بها حماية أموالك من الانكماش.

احصل على وظيفة جديدة الآن: مع البطالة المنخفضة للغاية والكثير من فرص العمل، إنه سوق للباحثين عن عمل. يمكن أن يتغير ذلك بسرعة في حالة الركود.

استفد من طفرة الإسكان: إذا كنت على الحياد بشأن بيع منزلك، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب لإدراج ذلك في القائمة. ارتفعت أسعار المساكن في الولايات المتحدة بنسبة 20٪ تقريبًا على أساس سنوي، لكن معدلات الرهن العقاري آخذة في الارتفاع أيضًا، مما سيؤدي في النهاية إلى كبح الطلب.

ضع بعض النقود جانبًا: من الجيد دائمًا أن يكون لديك أصول سائلة - نقود، صناديق أسواق المال، إلخ - لتغطية الاحتياجات العاجلة أو حالات الطوارئ غير المتوقعة.

أخيرًا، بعض النصائح الحكيمة لأي سوق: لا تدع عواطفك تسيطر عليك. تقول المخططة المالية المعتمدة ماري آدم: "ابق مستثمرًا، وكن منضبطًا". وتضيف "يُظهر التاريخ أن ما يفكر فيه الناس - أو حتى الخبراء - في السوق عادة ما يكون خاطئًا. أفضل طريقة لتحقيق أهدافك طويلة المدى هي الاستمرار في الاستثمار والالتزام بمخصصاتك."