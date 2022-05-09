البيتكوين تهبط بأكثر من 50٪ دون أعلى مستوى لها.. لماذا تحول مزاج السوق؟

(CNN Bunsiness)-- انخفضت العملة المشفرة الأكثر قيمة في العالم بنسبة 5٪ يوم الإثنين بعد أن تراجعت مرة أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع. انخفضت أسعار البيتكوين الآن بنسبة 15٪ تقريبًا في الأسبوع الماضي. بسعر أقل بقليل من 32 ألف دولار، تكون عملة البيتكوين أقل بنسبة تزيد عن 50٪ عن أعلى مستوى قياسي لها بالقرب من 69 ألف دولار من أواخر العام الماضي وعند أدنى مستوى لها منذ يوليو/ تموز 2021.

العملات المشفرة الأخرى، التي يشار إليها أحيانًا باسم العملات البديلة، تعرضت لضربة شديدة أيضًا. انخفضت أسعار عملات Ethereum و binance و solana و cardano بنسبة 15٪ تقريبًا في الأسبوع الماضي، بينما تراجعت عملة الـ Dogecoin المحبوبة لدى Elon Musk بنسبة 10٪.

أثبتت العملات المشفرة أنها محفوفة بالمخاطر مثل الأسهم وعرضة لنفس المخاوف التي تتسبب في انخفاض مؤشر داو، وستاندرد آند بورز 500 وناسداك.

قال مايكل كاميرمان، الرئيس التنفيذي لمنصة التداول سكيلنغ: "لم يكن التداول المتقلب في الأصول الرقمية أمرًا غير معتاد في السنوات السابقة. العملات المشفرة تتحرك بشكل متزايد بالتزامن مع الأسهم التقنية حيث يعامل المستثمرون كلاهما كأصول مخاطرة ويتراجعون غالبًا إلى زوايا أكثر أمانًا في السوق أثناء نوبات تقلب السوق".

وقال كاميرمان إنه لا يزال متفائلًا بشأن البيتكوين على المدى الطويل. بدأ المزيد من صناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة الأخرى في الاستثمار في العملات المشفرة، وبدأت بعض البنوك المركزية العالمية في احتضانها أيضًا.

لكنه أضاف أن "البيتكوين ليست محصنة ضد خطر التضخم العالمي المنتشر عبر معظم فئات الأصول الأخرى. لذلك يجب أن نتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي".

تعرضت عملة البيتكوين لنفس المشكلات التي أدت إلى انخفاض الأسهم.

مخاوف التضخم والمخاوف بشأن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي والتوتر بشأن تباطؤ اقتصادي محتمل، هزت وول ستريت وأدت إلى ارتفاع عوائد السندات.

يحوم عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات الآن فوق 3.1٪، بعد أن تضاعف هذا العام. وصلت عائدات السندات طويلة الأجل الآن إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

كما ساعد الارتفاع في العوائد على رفع قيمة الدولار، الأمر الذي يميل إلى الارتفاع جنبًا إلى جنب مع أسعار الفائدة. يتم تداول مؤشر الدولار الأمريكي الآن بالقرب من أعلى مستوى له منذ عشرين عامًا. هذه أخبار سيئة لعملة البيتكوين أيضًا، حيث يشير العديد من داعمي العملات المشفرة إلى ضعف الدولار كعلامة صعودية للعملات الرقمية.

مع استمرار ارتفاع الأسعار (والدولار)، يعتقد بعض المتشككين في العملات المشفرة أن بيع البيتكوين قد بدأ للتو. بدأ الاحتياطي الفيدرالي في التراجع عن مشتريات السندات الشهرية وغيرها من الحوافز التي قد تكون أخبارًا سيئة لجميع أنواع الأصول المضاربة.

في وقت يتوقع البعض أن عملة البيتكوين يمكن أن تنخفض إلى 20 ألف دولار بحلول نهاية العام.

يؤدي انهيار العملة المشفرة أيضًا إلى الإضرار بالعديد من الأسهم مع التعرض لهذه الصناعة. انخفض Broker Coinbase بنسبة 17٪ يوم الاثنين وانخفض بأكثر من 65٪ هذا العام. وتراجع تطبيق Robinhood، التي تتيح للأشخاص أيضًا شراء وبيع بعض العملات المشفرة، بأكثر من 45٪ في عام 2022.

كما تراجعت أيضًا أسهم العديد من معدِّني العملات المشفرة، وهي الشركات التي تشغل الخوادم التي تحل الألغاز الرياضية المعقدة اللازمة لإنشاء عملات البيتكوين الجديدة والعملات المشفرة الأخرى بنسب تتراوح بين 50٪ و 60٪ هذا العام.

يعد التراجع الهائل في هذه الأسهم وغيرها من أسهم التكنولوجيا الزخم علامة أخرى على التحول السريع في مزاج السوق هذا العام.

مؤشر CNN للخوف من الأعمال والطمع، والذي يقيس سبعة مؤشرات لمعنويات السوق، يقع في منطقة الخوف الشديد.

قد يستمر المستثمرون في تجنب العملات المشفرة المتقلبة لصالح الملاذات الآمنة، مثل الأسهم الممتازة التي تدفع توزيعات الأرباح.

قال تامي دا كوستا، المحلل في DailyFX، في تقرير، إن التجار "أكثر ترددًا في تبني المخاطر الإضافية المرتبطة بمجال العملات المشفرة".

وأضافت أن "مستقبل العملات أو التوكنات الفردية لا يزال مشكوكًا فيه"، وأن "ارتفاع أسعار الفائدة من المرجح أن يعرض للخطر إمكانية تحقيق الأرباح على المدى القصير" في عملات البيتكوين والإيثيريوم وغيرها من العملات المشفرة.