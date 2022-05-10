من "الخزنة".. شاهد ما قاله إيلون ماسك لـCNN عن الإنترنت قبل 21 عامًا

(CNN)-- أعرب الملياردير إيلون ماسك عن تأييده لقانون أوروبي ينظم وسائل التواصل الاجتماعي، عندما ظهر في مقطع فيديو مع تيري بريتون، مفوض الاتحاد الأوروبي رفيع المستوى والمنظم الرقمي.

وقال بريتون، في مقطع فيديو، الاثنين، إنه التقى بماسك لشرح أدق النقاط في قانون "الخدمات الرقمية"، وهو قانون يفرض معايير دقيقة على محتوى منصات التكنولوجيا.

وأضاف تيري بريتون أنه عندما سأل الملياردير عما إذا كان يشعر أن القانون يتناسب مع الطريقة التي يعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تعمل بها، قال ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا والذي سيصبح قريبًا مالكًا لتويتر إنه "متوافق تمامًا مع ما نفكر فيه".

وأضاف ماسك: "أعتقد أنه يتماشى تمامًا مع ما نفكر فيه، أنا أتفق مع القانون كثيرا لقد كانت مناقشة رائعة وأعتقد أنني أتفق مع كل ما قلته، وكما تعلم، أي شيء يمكن لشركتي أن تفعله سيكون مفيدًا لأوروبا، نريد أن نفعله".

ورد إيلون ماسك لاحقًا على تغريدة بريتون التي تحتوي على الفيديو، مكررًا تأييده، وكتب ماسك: "لقاء رائع نحن متشابهون إلى حد كبير".

وعلى الرغم من الإعراب عن دعمه للقانون، لا يبدو أن ماسك سيقدم التزامًا جديدًا لتعديل المحتوى، حيث أنه قال من قبل إنه يريد فتح "حرية التعبير" على تويتر من خلال تسهيل تطبيق سياسات تعديل المحتوى، لكنه قال أيضًا إنه يخطط أن تلتزم المنصة بالقوانين واللوائح المتعلقة بالتعبير وإذا رغب المستخدمون في التقدم بطلب قواعد مختلفة للمنصات، يمكنهم القيام بذلك عبر هيئاتهم التشريعية.

وقال بعض الخبراء إن مثل هذا النهج المحدود في تعديل المحتوى يكفي لتجنب خرق القوانين المحلية الخاصة بحرية التعبير ولكن مع المضي في تعديل المحتوى غير المرغوب فيه يمكن أن يعطي دفعة للأنظمة الاستبدادية التي لها سجل حافل في حظر الانتقادات.