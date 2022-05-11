ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد بفعل مخاوف بشأن تدفق الطاقة من روسيا

الأكبر في تاريخ أمريكا.. لحظة إعلان بايدن سحب مليون برميل نفط يوميًا

وزير الطاقة الإماراتي يوضح لـCNN تصريحه "لا بديل عن النفط الروسي"

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- بعد يومين من الخسائر الحادة، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد، الأربعاء، مع تجدد المخاوف بشأن تدفق الطاقة من روسيا.

وقفز النفط الأمريكي 6.3% إلى 105.97 دولارات للبرميل في التعاملات الأخيرة. وزاد خام برنت القياسي العالمي 5.2% إلى 107.75 دولارات للبرميل.

يأتي الانتعاش وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا.

لا يقتصر الأمر على مناقشة الاتحاد الأوروبي فرض حظر على النفط الروسي، ولكن أوكرانيا علّقت تدفق بعض الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا. ألقى مشغل نظام نقل الغاز الأوكراني باللوم على "تدخل قوات الاحتلال".

قال مات سميث، محلل النفط الرئيسي للأمريكتين في شركة البيانات والتحليلات Kpler: "تم رفع الرهان المسبق، الأسواق متقلبة".

انخفض النفط الأمريكي بنسبة 9٪ خلال اليومين الماضيين، ليغلق يوم الثلاثاء عند 99.76 دولارًا للبرميل.

يأتي هذا التقلب مع استمرار ارتفاع الأسعار في المحطات، مما يساهم في ارتفاع معدلات التضخم التي تجتاح الاقتصاد الأمريكي.

وبلغت أسعار الغاز 4.40 دولارات للغالون يوم الأربعاء للمرة الأولى على الإطلاق، بزيادة ثلاثة سنتات في يوم واحد، بحسب جمعية السيارات الأمريكية. الرقم القياسي الجديد يترك المتوسط ​​الوطني يرتفع بمقدار 17 سنتًا في الأسبوع الماضي فقط وأعلى بكثير من ذروة مارس/ آذار عند 4.33 دولار.