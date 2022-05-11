نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قد يكون من المثير التفكير في إجراء عملية شراء كبيرة، كدفع دفعة أولى لمنزل، إقامة حفل زفاف الأحلام، شراء سيارة جديدة، أو قضاء إجازة في مكان من ضمن قائمة الأمنيات الخاصة بك. أما الامر الأقل إثارة من ذلك، فقد يكون التفكير في كيفية الادخار مقابل القيام بهذا الأمر.

تتطلب أي نفقات كبيرة تخطيطًا كبيرًا، وقد يساعدك اتباع نهج نظامي في الادخار لهذه الأنواع من الأحداث، بالوصول إلى أهدافك بسرعة أكبر وبضغط أقل.

1 تقدير المبلغ الذي ستحتاجه والمدة المطلوبة للادخار

بمجرد أن يكون لديك فكرة واضحة عن هذين الرقمين، قسِّم هدف المدخرات إلى أجزاء أصغر يسهل التحكم فيها. على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة لتوفير 25000 دولار في عامين، ستحتاج إلى ادخار ما يزيد قليلاً عن 1000 دولار شهريًا.

بعد ذلك يمكنك إجراء تغييرات في ميزانيتك لتخصيص الأموال اللازمة. إذا كان هدفك يبدو مستحيلًا، فقد تحتاج إلى تقليل المدخرات المستهدفة أو تمديد الأفق الزمني.

قالت جانيت بافيني، الخبيرة المالية الشخصية ومؤلفة كتاب The Joy of Saving: "من المهم أن تكون واقعيًا، إذا كنت تصرف كل أموالك قبل نهاية الشهر، وهدفك هو شراء سيارة مرسيدس بقيمة 80 ألف دولار، فقد لا يكون ذلك ممكنًا."

2- إنشاء حساب منفصل

يجب الاحتفاظ بالنقود لعملية الشراء هذه بعيدًا عن حسابك الجاري اليومي أو حساب التوفير لحالات الطوارئ، يمكنك تقليل إغراء الاستفادة من هذه الأموال لشيء آخر.

هذا الحساب المخصص لهدف محدد يمكن أن يكون في حساب توفير عالي العائد، أو في شهادة إيداع، اعتمادًا على الإطار الزمني الخاص بك.

قالت كيري كين، رئيسة العمليات ومستشارة مالية في Earth Equity Advisors: "أنت لا تريد استثمار هذه الأموال، لذلك احتفظ بها في خيار منخفض المخاطر."

3- الادخار بشكل أوتوماتيكي

بمجرد إنشاء حساب التوفير الخاص بك، قم بإعداد ودائع تلقائية. بهذه الطريقة لن تضطر إلى تذكر تحويل الأموال بانتظام إلى الحساب.

قد تضطر لإجراء تغييرات على المبلغ الذي توفره بناءً على ما يحدث في حياتك. إذا فقدت وظيفتك، على سبيل المثال، فقد تحتاج إلى التوقف مؤقتًا، بينما يمكنك زيادة مدخراتك بعد تلقي مكاسب مفاجئة أو زيادة على الراتب.

4- لا تتجاهل أهدافك المالية الأخرى

في حين قد تكون متشوقًا للوصول إلى هدفك، من المهم أن تبني لنفسك أساسًا ماليًا قويًا قبل الادخار للمشتريات الكبيرة.

قال ديفيد تشانغ، خبير التمويل الشخصي المساهم في The Ascent: "ابدأ بصندوق الطوارئ الخاص بك، وتأكد من ادخار الأموال في صندوق التقاعد. قم بعد ذلك بسداد الديون، حينها يمكن لأي أموال متبقية أن تذهب إلى حساب التوفير المخصص لهذه العملية."

5- تجنب إغراء الاستفادة من المصادر باهظة الثمن

من الناحية المالية، ليس من المنطقي في معظم الحالات استخدام بطاقة ائتمان ذات فائدة عالية أو قرض شخصي لتمويل عملية شراء كبيرة، وذلك بسبب وجود تكاليف مرتبطة بالوصول إلى الأموال بهذه الطريقة.

تزيد التكلفة مع بطاقات الائتمان في شكل معدلات فائدة عالية، والتي يمكن أن تزيد بشكل كبير من التكاليف بمرور الوقت، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.