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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت قطر عن المساهمة بمبلغ مليوني دولار لمواجهة التهديد الذي تشكله ناقلة النفط العائمة "صافر" قبالة الساحل اليمني.

جاء ذلك في كلمة لناصر اللنقاوي، سفير قطر في هولندا خلال مؤتمر "المانحین للیمن" المعني بالتعهدات رفیعة المستوی لناقلة النفط العائمة "صافر"، والذي نظمته الأمم المتحدة بالتعاون مع حكومة هولندا، وفقا لما نشرته وزارة الخارجية القطرية.

وكانت منظمة "Greenpeace" الدولية قد أصدرت تقريرا مطلع العام الجاري حذرت فيه من خطورة حدوث انفجار في هذه الناقلة سيؤثر بشكل كبير على الدول المطلة على البحر الأحمر مثل السعودية ومصر.

يذكر أن الناقلة صافر عائمة قرب ميناء رأس عيسى (تحت سيطرة الحوثيين) منذ عام 2015 وتحمل أكثر من مليون برميل نفط.