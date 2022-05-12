أرامكو السعودية في الصدارة.. هذه الشركات الأكثر نفوذًا في الشرق الأوسط لعام 2021

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تفوقت شركة أرامكو السعودية التي تعتبر جوهرة الصناعة النفطية بالسعودية على شركة آبل لتصبح مرة أخرى لشركة الأكثر قيمة في العالم، مما يؤكد دور الارتفاع الأخير في أسعار النفط وتعزيزه لقيمة عملاق الطاقة هذا العام.

وتبلغ قيمة أرامكو الآن حوالي 2.43 تريليون دولار، مقارنة بـ 2.37 تريليون دولار قيمة شركة آبل، وفقًا لبيانات رفينيتيف.

ويذكر أن القيمة السوقية للشركات شهدت تقلبات بشكل متكرر هذا العام، إذ وصلت قيمة شركة أبل إلى 3 تريليونات دولار، لتصبح أول من شركة تصل لهذه القيمة وإلى حد بعيد الشركة الأكثر قيمة على هذا الكوكب.

وارتفعت أسعار النفط هذا العام إلى مستويات قياسية، لا سيما بسبب المخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا منذ غزوها لأوكرانيا، حيث قفز خام برنت الذي يعتبر المعيار العالمي لأسعار النفط بنحو 36٪ حتى الآن هذا العام، وكان آخر تداول له عند 106.2 دولار للبرميل.