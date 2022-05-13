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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار انهيار العملة المشفرة "لونا" تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كان سعرها يتجاوز 82 دولار قبل أسبوع قبل الهبوط إلى ما 0.009 صباح الجمعة.

انهيار خرافي لعملة "لونا" الإلكترونية المشفرة.. قبل أسبوع كان سعرها 82.5$ =310 ريال الآن 0.03$ =11 هللة أي أنك لو اشتريت بمبلغ مليون ريال قبل أسبوع، لأصبح لديك 350 ريال فقط. https://t.co/MuBEjdEhe2

وشهدت أغلب العملات الرقمية هبوطا حادا خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث تراجعت أسعار بيتكوين إلى ما دون 30 ألف دولار، الأربعاء، بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلك عن التضخم.

عملة تيرا لونا حديث الساعة انهارت ٩٩% في ٢٤ ساعة والقيمة السوقية من ٤٠ مليار$ الى نصف مليار$ قبل اسبوع السعر ٨٢$ الان اقل من سنت كانت بين اكبر ١٠ عملات مشفرة قيمة بالعربي: سقوط حر بالانجليزي: free fall بالفرنسي: chutte libre

أصاب انهيار سعر عملة بيتكوين المشفرة شركة Coinbase إصابة بالغة، فقد أعلنت شركة الوساطة في مجال العملات المشفرة عن خسارة في الربع الأول، إذ انخفضت الإيرادات بنسبة 27٪ عن العام الماضي، مخالفة بذلك توقعات "وول ستريت". وانخفضت أسهم "كوين بيس" بأكثر من 25٪، يوم الأربعاء، ووصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

عملة تيرا لونا حديث الساعة انهارت ٩٩% في ٢٤ ساعة والقيمة السوقية من ٤٠ مليار$ الى نصف مليار$ قبل اسبوع السعر ٨٢$ الان اقل من سنت كانت بين اكبر ١٠ عملات مشفرة قيمة بالعربي: سقوط حر بالانجليزي: free fall بالفرنسي: chutte libre

انخفض سهم "كوين بيس" الآن بأكثر من 75٪ هذا العام ويتم تداوله بنسبة 85٪ أقل من أعلى سعر له على الإطلاق منذ نوفمبر. فقدت الأسهم أكثر من نصف قيمتها في الأسبوع الماضي وحده.

🚨انهيار العملات الرقمية!!! من #بيتكوين #Bitcoin في أدنى مستوياتها كانت 46,700$ قبل 6 أشهر اليوم 28,400$😩 العملة الرقمية الجديدة تيرا لونا كانت قيمتها 82.5$ قبل أسبوع فقدت اليوم قيمتها كلياً وصارت 0.02$😩 حذرت قبل أيام لا تراهنوا على العملات الرقمية… انفجار فقاعات الصابون 😩 https://t.co/snbPNmNlnc

يتزامن الانخفاض في أسهم الشركة مع الانخفاض الهائل في قيمة بيتكوين وإيثريوم والعملات المشفرة الأخرى خلال الأشهر القليلة الماضية. قالت "كوين بيس" في تقرير أرباحها إن حوالي 48٪ من إيرادات معاملاتها جاءت من البيتكوين والإيثريوم في هذا الربع.