من 82 دولارا إلى 0.009 بأسبوع.. انهيار "خرافي" لعملة لونا المشفرة يثير تفاعلا

اقتصاد
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار انهيار العملة المشفرة "لونا" تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كان سعرها يتجاوز 82 دولار قبل أسبوع قبل الهبوط إلى ما 0.009 صباح الجمعة.

وشهدت أغلب العملات الرقمية هبوطا حادا خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث تراجعت أسعار بيتكوين إلى ما دون 30 ألف دولار، الأربعاء، بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلك عن التضخم.

أصاب انهيار سعر عملة بيتكوين المشفرة شركة Coinbase إصابة بالغة، فقد أعلنت شركة الوساطة في مجال العملات المشفرة عن خسارة في الربع الأول، إذ انخفضت الإيرادات بنسبة 27٪ عن العام الماضي، مخالفة بذلك توقعات "وول ستريت". وانخفضت أسهم "كوين بيس" بأكثر من 25٪، يوم الأربعاء، ووصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

انخفض سهم "كوين بيس" الآن بأكثر من 75٪ هذا العام ويتم تداوله بنسبة 85٪ أقل من أعلى سعر له على الإطلاق منذ نوفمبر. فقدت الأسهم أكثر من نصف قيمتها في الأسبوع الماضي وحده.

يتزامن الانخفاض في أسهم الشركة مع الانخفاض الهائل في قيمة بيتكوين وإيثريوم والعملات المشفرة الأخرى خلال الأشهر القليلة الماضية. قالت "كوين بيس" في تقرير أرباحها إن حوالي 48٪ من إيرادات معاملاتها جاءت من البيتكوين والإيثريوم في هذا الربع.

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