(CNN)-- أعلن جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، أن زعماء الاتحاد لم ينجحوا في التوصل إلى إجماع بشأن حظر النفط الروسي خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

وقال بوريل، في مؤتمر صحفي في بروكسل: "للأسف لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة عقوبات سادسة ضد روسيا"، وتابع: "نواجه نفس الصعوبات بشأن الإجماع على حظر النفط".

واقترح الاتحاد الأوروبي حظر جميع واردات النفط من روسيا بحلول نهاية هذا العام وإزالة أكبر بنك في روسيا "سبيربنك"، من شبكة المدفوعات الدولية "سويفت".

ويوم الأربعاء، قال وزير الخارجية المجري بيتر شيجارتو إن بلاده ستصوت فقط لصالح عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي إذا توصل التكتل إلى حلول للمشاكل التي قد يخلقها.

وقال بوريل للصحفيين إن مناقشة اليوم أوضحت بعض القضايا المتعلقة بالصعوبات التي تواجهها المجر، وأضاف: "لم يكن هناك حتى في جدول الأعمال محاولة الحصول على اتفاق لأننا كنا نعلم أنه غير ممكن".

وتابع: "لكننا أجرينا مناقشة بناءة للغاية حول الأسباب التي تجعل بعض الدول الأعضاء مترددة ليس فقط بشأن حظر النفط ولكن بشأن عناصر أخرى من حزمة العقوبات".