دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطنة سعودية زعمت أنها منتعت من الجلوش خلال ساعات عملها بأحد المراكز التجارية بالعاصمة السعودية، الرياض، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

#نداء عاجل لمن يهمه الامر مدراء أجانب في احد #مولات الرياض "مطعم-محل عطور"يمنع الكراسي لتبقى العامله السعوديه تعاني من الوقوف الطويل عند الباب سواء كان هناك زبائن او لا أتعلمون المدة كم؟ من الساعه ٢ الظهر إلى ١١ بالليل؟ بينما 🙄 الأجنبي مريح ويسمح له بالجلوس استعباد الناس •😡 https://t.co/AyEtwzUmMA

وتقول الفتاة التي لم يظهر وجهها في مقطع الفيديو المتداول مجيبة على سؤال "ليش انت واقفة بدون كرسي؟"، حيث قالت: "ما يحطوا لنا كراسي.. طول فترات العمل.. ممنوع.. سواء في زبائن أو ما في زبائن.."

@abmsdyab5136 أهلاً بك ، ابو محمد إشارة إلى البلاغ المقدم من قبلكم، نحيطكم علماً بأنه تم مباشرة الحالة، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية و إلزام المنشأة بتوفير بيئة عمل مناسبة للموظفين. شاكرين لك تعاونك

وقال صاحب حساب أبو محمد في مقطع الفيديو المتداول: "نداء عاجل لمن يهمه الامر مدراء أجانب في احد مولات الرياض ’مطعم- محل عطور‘ يمنع الكراسي لتبقى العاملة السعودية تعاني من الوقوف الطويل عند الباب سواء كان هناك زبائن او لا أتعلمون المدة كم؟ من الساعة 2 الظهر إلى 11 بالليل؟ بينما الأجنبي مريح ويسمح له بالجلوس.. استعباد الناس".

من جهته عقّب حساب العناية بالعملاء التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية على مقطع الفيديو الذي نشره حساب أبومحمد: "أهلاً بك، ابو محمد.. إشارة إلى البلاغ المقدم من قبلكم، نحيطكم علماً بأنه تم مباشرة الحالة، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية وإلزام المنشأة بتوفير بيئة عمل مناسبة للموظفين.. شاكرين لك تعاونك".