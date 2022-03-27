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نشر الأحد ، 27 مارس / آذار 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمقيم يحمل الجنسية العربية يصور الضربة التي استهدفت فيها جماعة الحوثي في اليمن منشأة نفطية في المملكة.

#شرطة_منطقة_مكة: القبض على مقيم #يمني نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مجّد فيه العمل العدائي الذي تعرضت له محطة توزيع المنتجات البترولية في #جدة #جدة_الأن #السعودية_العظمى #السعودية #صباح_الخير #تم_القبض #السعوديه_خط_احمر https://t.co/W5GzMpPhsY

وأعادت وزارة الداخلية السعودية نشر مقطع الفيديو مموها مرفقا ببيان يؤكد إلقاء القبض على المقيم، ليتداوله النشطاء على حساباتهم بمواقع التواصل.

#شرطة_منطقة_مكة: القبض على مقيم يمني نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مجّد فيه العمل العدائي الذي تعرضت له محطة توزيع المنتجات البترولية في #جدة https://t.co/rg3fkxevsX

وقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية تصريح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن "الجهات الأمنية حدَّدت هوية شخص وثَّق ونشر مقاطع فيديو في شبكات التواصل الاجتماعي تحتوي على عبارات تُمجد العمل العدائي الذي تعرضت له محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو في مدينة جدة".

وأضاف المتحدث: "وهو مقيم من الجنسية اليمنية، تم القبض عليه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.