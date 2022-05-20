غطاء جديد لزجاجة كوكاكولا لا يمكن فصله عن العبوة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تعرف شركة كوكاكولا أن أغطية الصودا الخاصة بها غالبًا ما ينتهي بها الأمر كقمامة. لذا فهي تحاول حل المشكلة عن طريق ربطها بالزجاجة، على الأقل في المملكة المتحدة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت الذراع البريطانية لشركة المشروبات أنها بدأت في طرح إصدارات جديدة من الزجاجات البلاستيكية. تتميز الزجاجات الجديدة بغطاء موصول بها، وهو تصميم من المفترض أن يسهل إعادة تدوير العبوة بأكملها مرة واحدة - وإبقاء الأغطية بعيدًا عن سلة المهملات.

قالت الشركة إن الزجاجات البلاستيكية من كوكاكولا وكوكاكولا زيرو والكولا الدايت وفانتا وسبرايت ودكتور بيبر ستكون مربوطة بالأغطية بحلول أوائل عام 2024. الانتقال ينطبق فقط على زجاجات المملكة المتحدة.

قال جون وودز، المدير العام لشركة Coca-Cola Great Britain ، في بيان يوم الثلاثاء: "هذا تغيير صغير نأمل أن يكون له تأثير كبير، حيث يضمن أنه عندما يعيد المستهلكون تدوير زجاجاتنا، لن يتم ترك أي غطاء".

النفايات البلاستيكية مشكلة بيئية كبيرة. يتحلل البلاستيك إلى جزيئات بلاستيكية تشق طريقها إلى الهواء والمحيطات، مما يضر بالحياة البحرية. يمكن أن ينتهي بها الأمر في طعامنا أو رئتينا، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية.

إنها أيضًا مشكلة علاقات عامة كبيرة لشركات مثل كوكاكولا. عندما تنتهي زجاجات أو أغطية الشركة على الشواطئ أو في مقالب القمامة، يتعرف عليها المستهلكون على أنها منتجات كولا، مما يلوث سمعة العلامة التجارية. نتيجة لذلك، تتخذ المزيد من الشركات خطوات لمحاولة تقليل نفاياتها.

الشركات لديها ما يدعوها للقلق أكثر من سمعتها وصحة الكوكب - هناك أيضًا تهديد اللوائح الحكومية. على سبيل المثال، يطالب الاتحاد الأوروبي بربط الأغطية ببعض الزجاجات البلاستيكية كجزء من توجيهاته بشأن المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. أمام الشركات حتى نهاية عام 2024 للامتثال.

خطوة كوكاكولا الأخيرة في المملكة المتحدة هي جزء من مبادرتها العالمية "عالم بلا نفايات"، وهدف عام 2030 للمساعدة في جمع وإعادة تدوير الزجاجات أو العلب الفارغة لكل زجاجة تبيعها الشركة. كما تخطط لتصنيع علبها وزجاجاتها من مواد معاد تدويرها بنسبة 50٪ بحلول عام 2030، ولجعل العبوات قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100٪ بحلول عام 2025.

انتقد بعض دعاة حماية البيئة جهود شركة كوكا كولا، قائلين إن الشركة لا تزال تنتج مليارات العبوات البلاستيكية القابلة للتخلص منها كل عام، "مما يضر ببيئتنا ومجتمعاتنا ومناخنا، ويؤثر على صحتنا".

بدلاً من التركيز على إعادة التدوير، وهو حل غير مثالي، يدعو العديد من دعاة حماية البيئة إلى التحول إلى عبوات قابلة لإعادة الاستخدام.