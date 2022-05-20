اختبار سيارة من فورد بدون سائق لتوصيل طلبات التسوق من المتجر إلى باب المنزل

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تنصح شركة فورد 39,013 مالك لسيارات فورد من طرازات إكسبيديشن ولينكولن نافيغيتور الرياضية متعددة الاستخدامات بإيقاف سياراتهم بالخارج لمخاوف من اشتعال النيران فيها بشكل مفاجئ.

هذه الطرازات المقصودة تم تصنيعها في فترة أربعة أشهر بين 1 ديسمبر/ كانون الأول 2020 إلى 30 أبريل/ نيسان 2021، وفقًا لبيان فورد، الخميس، إذ اشتعلت النيران في 16 من سيارات الدفع الرباعي أثناء وقوفها وإيقاف تشغيلها.

كان هناك 14 من المركبات في أساطيل تأجير بينما كانت اثنتان مملوكة لعملاء التجزئة. كما قالت شركة صناعة السيارات إنها على علم بإصابة واحدة ناتجة على ما يبدو من المشكلة، لكنها لم تقدم مزيدًا من التفاصيل حول مدى الإصابة أو ظروفها.

كما وقع 12 حريقًا أثناء وقوف السيارة وإيقاف تشغيلها، واحدة أثناء وقوف السيارة وتشغيلها وثلاثة أثناء تحركها، بحسب الشركة.

وأعلنت شركة فورد أن السبب الدقيق للحرائق التي يُعتقد أنها بدأت في الجانب الخلفي من مقصورة المحرك لا يزال قيد التحقيق.

قال المدير العام لمركبات فورد، جيفري مارينتيك: "إننا نعمل على مدار الساعة لتحديد السبب الجذري لهذه المشكلة ومعالجتها بسرعة حتى يتمكن العملاء من الاستمرار في الاستمتاع باستخدام سياراتهم".

لم توجه نصائح للسائقين بعدم استخدام هذه السيارات ولكن وجهوا إلى البقاء بعيدًا عن الهياكل أثناء الوقوف.

كما قالت شركة صناعة السيارات في بيان إن شركة فورد ستبدأ في التواصل مع المالكين عن طريق البريد وعبر تطبيقات الهواتف الذكية الخاصة بفورد ولينكولن بمجرد أن يتم تحديد قائمة بمالكي سيارات الدفع الرباعي المعينة.

يمكن للمالكين الذين يعتقدون أن سياراتهم قد تكون متورطة أيضًا الاتصال برقم فورد المجاني على 1-866-436-7332 وفقًا للإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، التي تشرف على عمليات استدعاء المركبات.