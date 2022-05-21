بعد رفض الدفع بالروبل.. روسيا تعلن وقف الغاز عن فنلندا والأخيرة تعلق

بوتين يجبر الغرب على الدفع بالروبل مقابل الغاز.. ما تداعيات ذلك؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أوقفت روسيا صادرات الغاز الطبيعي إلى فنلندا، السبت، وفقًا لبيان صادر عن شركة الطاقة الفنلندية المملوكة للدولة "غازوم" Gasum.

قال ميكا ويلجانين، الرئيس التنفيذي لشركة غازوم: "من المؤسف للغاية أن إمدادات الغاز الطبيعي بموجب عقد التوريد الخاص بنا ستتوقف الآن"، مضيفًا أن الشركة كانت "تستعد" لمثل هذا الموقف وأنه لن يكون هناك "انقطاع" في شبكة النقل أو إمدادات الغاز في الأشهر المقبلة.

ووفقًا للبيان، ستعود شركة غازوم إلى إمدادات الغاز من مصادر أخرى عبر خط أنابيب البلطيق لخدمة محطات التعبئة الخاصة بها.

وأكدت وسائل الإعلام الحكومية الروسية وقف التصدير مشيرة إلى "عدم السداد" كسبب لقرار غازبروم قطع إمداداتها لفنلندا ومستمرة بمطالبة الدول الأوروبية بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، بعد إعلان الرئيس بوتين في مارس/ آذار الماضي، الذي دعا الدول الأجنبية "غير الصديقة" إلى تغيير العملة أو المخاطرة بقطع إمداداتها.

وكانت غازوم قد قالت في بيان الثلاثاء، إنها ترفض خطة الدفع بالروبل المقترحة.