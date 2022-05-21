بوتين يجبر الغرب على الدفع بالروبل مقابل الغاز.. ما تداعيات ذلك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع القفزة التي حققتها العملة الروسية "الروبيل" أمام الدولار مع الإجراءات التي اتخذها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين لدعم عملة بلاده التي فرضت عليها عقوبات لاجمة بعد عزو أوكرانيا.

⭕️عاجل وهام: بلومبيرق👇⭕️ " الروبل الروسي يسجل أعلى قيمة له منذ سبع سنوات ، وذلك بعد أن ركع مشترو الغاز الروسي لبوتين ودفعوا بالعملة المحلية:الروبل " بلومبيرق تقول إن اوروبا انصاعت لبوتين ، وأشباه المحللين العرب في هذا الزمن الأغبر ( زمن المتطفلين) يبشرون بسقوط وتفكك روسيا https://t.co/f1FE26YFT8

واستشهد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بتقرير نشرته بلومبيرغ، الجمعة، قالت فيه: "أغلق الروبل عند أعلى مستوى في خمس سنوات مقابل اليورو حيث بدا أن المزيد من الشركات الأوروبية تمتثل لمطلب فلاديمير بوتين بالتحول إلى الدفع بالعملة الروسية مقابل الغاز الطبيعي".

عمرو أديب: الروبل الروسي في أقوى أحواله أمام الدولار.. الداهية بوتين السبب (اعرف السبب) تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش) https://t.co/ssWKmx91xO #الحكاية #MBCMASR https://t.co/CyqSHuV6xc

وأضافت بلومبيرغ: "قفز الروبل بما يصل إلى 9٪ مقابل اليورو وأنهى جلسة الجمعة أقوى بنسبة 2.8٪ مقابل الدولار في موسكو. العملة الروسية هي الأفضل أداءً على مستوى العالم هذا العام".

- بوتيـن حاليآ حاطط رجل علي رجل وبيضحك علي الغرب كله ..😁 - وبصراحــه: حقـه .. https://t.co/C2QqOkFkbJ

ووصف الإعلامي المصري، عمرو أديب، الرئيس الروسي بـ"الداهية" وذلك خلال البرنامج الذي يقدمه على قناة MBC.

🇪🇺🇷🇺الروبل يرتفع إلى أعلى مستوى في 7 سنوات مقابل اليورو 🔴الشركات الأوروبية تدفع الغاز بالروبل 🔴ضوابط رأس المال 🔴تراجع الواردات الروسية 🔴ارتفاع أسعار الطاقة العالمية كافة هذه العوامل= الروبل أقوى مما كان عليه قبل أزمة أوكرانيا https://t.co/JcerxnLWrG

ويذكر أن الروبل بدأ بالانتعاش بعد وصول سعر صرفه لأرقام قياسية أمام الدولار منذ بدء العمليات العسكرية بأوكرانيا، وذلك بعد تصريحات سابقة أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث قال إنه ووفقًا للمرسوم الموقع حديثًا بشأن تجارة الغاز الطبيعي مع "الدول غير الصديقة"، ستحتاج الشركات إلى امتلاك حسابات في البنوك الروسية ودفع العقود بالروبل.