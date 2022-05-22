"سنرجع لأيام سيدنا يوسف".. السيسي يثير تفاعلا بتصريح عن القمح بمصر بافتتاح مشروع زراعي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات أدلى بها خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، وما قاله عن التعامل مع محصولي القمح والذرة.

وتداول نشطاء مقطع الفيديو لتصريح السيسي الذي تناقلته وسائل إعلام محلية، وقال فيه الرئيس المصري: "أن نحنا نرجع كده لأيام سيدنا يوسف، ليه هو كان ساب القمح في سنابله يعني؟ لأن هو لو كان عمل له حصاد وبقى القمح كدا زي ما هو موجود أمامنا لا يستحمل 3 أو 4 سنين ويفسد، يتلف.."

وتابع السيسي قائلا: "والذرة بالرطوبة الموجودة فيها لا تستحمل التخزين وبالتالي لما نكون بنتكلم عن دول متقدمة تدينا ذرة يبقى عندهم فرصة يجففوا الذرة ويعطونا إياه مجفف، فيتحمل النقل ويتحمل عملية التصدير والتخزين بعد كده.."

وأضاف: " عندنا ده ما كانش بتعمل وإن كان بيتعمل لم يعمل على مسطحات ضخمة وبالتالي لابد أن الذرة تستهلك في حينها، المجففات التي بيتكلم عليها تتيح لي أنني لما أنشف الذرة أن احطها في الصومعة أخزنها.."

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