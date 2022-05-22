دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات أدلى بها خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، وما قاله عن التعامل مع محصولي القمح والذرة.

الرئيس #السيسي: فكرة الصوامع المجففات التي تم عملها بـ #مشروع_مستقبل_مصر هترجعنا لـ أيام سيدنا يوسف وتعزيز قيمتها على مدار العام #مشروع_مستقبل_مصر https://t.co/WWYElHCZbv

وتداول نشطاء مقطع الفيديو لتصريح السيسي الذي تناقلته وسائل إعلام محلية، وقال فيه الرئيس المصري: "أن نحنا نرجع كده لأيام سيدنا يوسف، ليه هو كان ساب القمح في سنابله يعني؟ لأن هو لو كان عمل له حصاد وبقى القمح كدا زي ما هو موجود أمامنا لا يستحمل 3 أو 4 سنين ويفسد، يتلف.."

#السيسي في كوكب تحيا مصر عشقي🇪🇬✌️ مصر سوف تعود مثل ايام سيدنا يوسف (ترك القمح في سنبله) مصر سله غذاء العالم 💯 بأمر الله واذنه ،🙏

وتابع السيسي قائلا: "والذرة بالرطوبة الموجودة فيها لا تستحمل التخزين وبالتالي لما نكون بنتكلم عن دول متقدمة تدينا ذرة يبقى عندهم فرصة يجففوا الذرة ويعطونا إياه مجفف، فيتحمل النقل ويتحمل عملية التصدير والتخزين بعد كده.."

#مصر_السيسي_الامل_والمستقبل قولناش حاجة إحنا !!! والبيان على المعلم الرئيس السيسي : فكرة الصوامع المجففات هترجعنا لـ أيام سيدنا يوسف وهنا ناخد إسكرين شوت على التغريدة اللى من إسبوع بالظبط " سياسية سيدنا يوسف " 👇 https://t.co/BwaeJ9Qmvv https://t.co/VlEkfDYCYN

وأضاف: " عندنا ده ما كانش بتعمل وإن كان بيتعمل لم يعمل على مسطحات ضخمة وبالتالي لابد أن الذرة تستهلك في حينها، المجففات التي بيتكلم عليها تتيح لي أنني لما أنشف الذرة أن احطها في الصومعة أخزنها.."