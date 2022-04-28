السيسي يثير تفاعلا بتصريح عن تدخل أشقاء عرب وما كان ليحصل "لولا" ذلك

بينها مصر وتركيا.. الحرب الروسية على أوكرانيا تهدد باضطرابات في عدة دول

من الأكشاك إلى المحلّات القديمة في مصر.. شاهد كيف يسهّل هذا التطبيق عمل التجّار الصغار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحات أكد فيها على أهمية تدخل بعض الأشقاء العرب في 2013 و2014.

في تصريح للتاريخ 🚨⚡️ الرئيس المصري #السيسي: لولا تدخل الأشقاء العرب عام 2013- 2014 بعشرات المليارات من الدولارات لم تقم لـ #مصر قائمة حتى الآن. - https://t.co/nq5AD6XCeu

جاء ذلك في كلمة للسيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية، الثلاثاء، حيث قال: "لولا تدخل الأشقاء العرب بعشرات المليارات من الدولارات لم تكن لمصر قائمة حتى الآن".

وذكر السيسي، أنه عندما وقف مع الرئيس الأسبق محمد مرسي "كان يقف مع مصر"، وأضاف أنه لو تآمر عليه "يبقي تآمرت على مصر".

وأوضح: "يعني أنا لما أقف الوقفة ده مع الرئيس مرسي الله يرحمه أنا بقف مع مصر"، وأضاف: "لو تآمرت عليه بعد ما تولى يبقي تآمرت على مصر .. على البلد و100 مليون وضيعت حياة ومستقبل 100 مليون".

وتحدث الرئيس المصري عن الهدف من مسلسل "الاختيار 3"، وقال: "الهدف منه أن نسجل بأمانة وإخلاص وشرف ما حث في وقت ينعدم فيه الشرف والصدق"، وتابع: "كل كلمة اتقالت في الوقت ده مع الناس الكبار كان بمنتهى الدقة وده اللى حصل".