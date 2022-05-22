دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—باع الأمير الوليد بن طلال مؤسس شركة المملكة القابضة 625 مليون سهم (16.87% من أسهم الشركة) بشركته إلى صندوق الاستثمارات العامة "الصندوق السيادي في السعودية".

جاء ذلك في بيان نشرته الشركة على موقعها الرسمي وجاء فيه: "علق الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة المهندس طلال الميمان على الصفقة التي تمت بين المساهم الرئيسي ومؤسس الشركة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، والتي قام بموجبها صندوق الاستثمارات العامة السعودي بشراء أسهم من سموه في شركة المملكة القابضة يبلغ عددها ٦٢٥ مليون وتمثل ما نسبته ١٦،٨٧٪ وبقيمة إجمالية قدرها ٥،٦٨١،٢٥٠،٠٠٠ ريال".

وتابع البيان: "وأفاد المهندس طلال الميمان بأن هذه الصفقة تعكس قوة ومتانة شركة المملكة القابضة وما تتميز به في مجال الاستثمارات المحلية والاقليمية والعالمية وتوافقها مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الاستثمار في إحدى انجح الشركات بالعالم".

وأضاف البيان: "وقال الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة أن تملَّكَ صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال وصندوق الاستثمارات العامة في شركة المملكة القابضة ما هو الا صوت ثقة نعتز به، مؤكداً مواصلة شركة المملكة القابضة نجاحاتها وتعظيم القيمة لمساهميها الكرام.. استمرار ملكية صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال ما نسبته ٧٨،١٣٪ في شركة المملكة القابضة تأتي من ضمن الاستراتيجية الاستثمارية طويلة الأجل واستمراراً لإيمان سموه بشركة المملكة القابضة التي أسسها قبل ٤٢ عام".

ولفت البيان إلى أن "شركة المملكة القابضة تعتبر من أنجح وأعرق الشركات الاستثمارية في العالم حيث بدأت أعمالها منذ ٤٢ عاماً وتملك استثمارات موزعة على ثمانية عشر (١٨) قطاع ومتواجدة استثماراتها في ٦ قارات بحجم أصول تتعدى ٥٠ مليار ريال سعودي".