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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- لم تكن وول ستريت في مزاج جيد يوم الثلاثاء فيما خص وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تراجعت أسهمها بعد تحذير مشؤوم بشأن الأرباح من الشركة الأم لسناب شات.

تراجعت أسهم سناب شات بأكثر من 40٪ يوم الثلاثاء ووصلت إلى أدنى مستوى لها منذ مارس 2020، بعد أن ضربت جائحة كورونا الولايات المتحدة.

وقالت الشركة إن نظرتها القاتمة ترجع إلى حقيقة أن "بيئة الاقتصاد الكلي تدهورت بشكل أكبر وأسرع مما كان متوقعًا." أخبار مشاكل سناب شات أدت إلى انخفاض أسهم العديد من منافسيها.

انخفضت أسهم ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام بنسبة 8٪ تقريبًا، بينما تراجعت أسهم بينترست بأكثر من 20٪. تراجعت أسهم شركة ألفابيت المالكة لغوغل ويوتيوب بنسبة 5٪، في حين تراجعت أسهم غلوبال أكس سوشيال ميديا، التي تمتلك أسهمًا في جميع هذه الشركات، بنسبة 8٪.

أدت هذه النكسة في وسائل التواصل الاجتماعي إلى إثباط المزاج العام للسوق. انخفض مؤشر ناسداك بنحو 2.5٪ يوم الثلاثاء. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1٪ تقريبًا وكان مؤشر Dow ثابتًا.

أما تويتر، الذي قد يتم الاستحواذ عليها من قبل الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك -الصفقة معلقة حاليًا- انخفضت أيضًا بنسبة 5٪. سعر السهم الآن أقل بنسبة 35٪ تقريبًا من سعر عرض الشراء الأصلي لماسك البالغ 54.20 دولارًا للسهم.

من الواضح أن المستثمرين في أسهم وسائل التواصل الاجتماعي قلقون من أن المعلنين قد يتراجعون عن الإنفاق التسويقي بسبب سلسلة من المخاوف.

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع شديد في أسعار النفط والغاز في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، فإن ضغوط التضخم تضع حدًا لإنفاق الشركات، ويعد الارتفاع الأخير في حالات كوفيد في الصين علامة أخرى مقلقة للشركات والمستهلكين.

لقد تضررت سناب شات على وجه الخصوص من زيادة شعبية تيك توك وغيرها من خدمات الوسائل الاجتماعية الناشئة التي يتدفق عليها المستخدمون الأصغر سنًا، مثل منصة بث ألعاب الفيديو التابعة لديسكورد وأمازون، Twitch.

تكافح شركات وسائل التواصل الاجتماعي مع التأثير السلبي لعائدات الإعلانات الناتج عن تغييرات الخصوصية من آبل لمستخدمي أجهزة آيفون والأجهزة الأخرى التي تعمل على نظام iOS.

يثير المشهد الإعلاني قلق المحللين أيضًا. قال المحلل في ويلز فارجو، بريان فيتزجيرالد، في تقرير صدر يوم الثلاثاء إن "الركود الواسع في سوق الإعلانات يبدو مرجحًا بشكل متزايد."

خفض أندرو بون المحلل في JMP Securities سعره المستهدف لسناب شات يوم الثلاثاء، قائلاً إن "بيئة الإعلان تزداد سوءًا وليس لدينا رؤية واضحة بأن هذا هو القاع."