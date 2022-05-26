تويتر يوافق على دفع غرامة جراء انتهاك خصوصية المستخدمين في أمريكا

(CNN)-- وافقت شركة تويتر على دفع 150 مليون دولار كغرامة بعد أن رفعت الحكومة الأمريكية دعوى قضائية ضدها، يوم الأربعاء، بدعوى أنها ضللت المستخدمين بشأن كيفية حمايتها لبياناتهم الشخصية.

وفقًا للدعوى القضائية، فشل موقع تويتر في إخبار مستخدميه لسنوات أنه استخدم بيانات الاتصال الخاصة بهم لمساعدة المسوقين على استهداف المستخدمين بالإعلانات، في انتهاك لتسوية بشأن الخصوصية أبرمت في عام 2011 مع لجنة التجارة الفيدرالية.

وقالت لينا خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، في بيان: "أثرت هذه الممارسة على أكثر من 140 مليون مستخدم لتويتر، بينما عززت المصدر الرئيسي لإيرادات الموقع".

وتمثل الدعوى المرفوعة، يوم الأربعاء، من قبل لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل، أحدث أزمة لتويتر وسط عملية الاستحواذ المضطربة من قبل الملياردير إيلون ماسك وتغيير موظفين في الشركة أدى إلى رحيل العديد من كبار المديرين بها.

ووفقا لنسخة من الشكوى بشأن سوء السلوك المزعوم، طالعتها شبكة CNN، أخبر تويتر المستخدمين بأن أرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني تُستخدم فقط بغرض تأمين حساباتهم، وجاء في الشكوى: "من مايو/ آيار 2013 على الأقل حتى سبتمبر/ أيلول 2019 على الأقل، لم يحافظ تويتر على أمان وخصوصية معلومات الاتصال غير العامة وحمايتها".

وتزعم الشكوى أيضًا أن سلوك تويتر ينتهك شروط تسوية تمت في عام 2011 جراء حصول قراصنة إلكترونيين على امتيازات إدارية على الموقع جراء حادثتي اختراق.

وبموجب التسوية، مُنع تويتر من تضليل المستخدمين حول كيفية حمايته لبياناتهم ويمكن أن تؤدي انتهاكات التسوية إلى غرامات.

ولم ترد شركة تويتر على طلب للتعليق، على الفور.