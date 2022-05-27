جنرال أمريكي يوضح تأثير أزمة الحبوب على أفريقيا

(CNN)-- قال الجنرال الأمريكي كريستوفر كافولي، يوم الخميس، في كلمة للمشرعين بمجلس الشيوخ الأمريكي، إن نقص الحبوب في جميع أنحاء العالم الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا له "تأثير كبير في القارة الأفريقية".

وأضاف كافولي، الذي يشغل حاليًا منصب قائد الجيش الأمريكي في أوروبا وأفريقيا، أنه رأى آثار نقص الحبوب في رحلته الأخيرة إلى كينيا، وتابع: "كان هناك تأثير كبير هناك بالفعل".

وذكر: "نحن نعلم أنه في بلدان أخرى مثل تونس، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل كبير"، وتابع: "هناك حالة من انعدام الأمن الغذائي في إفريقيا بسبب نقص الحبوب".

وأضاف أنه "في الوقت الذي يشهد فيه النقص في إفريقيا، فإن هذا سيكون مصدر قلق أوروبي إلى حد كبير، بسبب الارتباط الوثيق بين قضايا الأمن الأفريقي وقضايا الأمن الأوروبية".

وقال الجنرال الأمريكي إن بعض الدول مثل ألمانيا ورومانيا بدأت بالفعل في محاولة التخفيف من حدة المشكلة، وأضاف: "رومانيا أتاحت ميناء كونستانتا، لكن هذا الميناء لن يسمح إلا بحوالي 90 ألف طن من الحبوب يوميًا، بينما يوجد حوالي 22 مليون طن من الحبوب احتياطيًا".

وتابع: "كما أعلنت وكالة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) مؤخرًا عن خطة جديدة لتخصيص القطارات لنقل القمح مباشرة من أوكرانيا إلى أوروبا الغربية، وأنشأت بولندا نظامًا جديدًا لعبور الحدود مع ألمانيا لتسهيل ذلك"، وقال: "أعتقد أن بعض الجهود تبذل، ولا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به".

يذكر أن كافولي مرشح لخلافة القائد الحالي للقوات الأمريكية في أوروبا الجنرال تود وولترز.