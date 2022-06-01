بوتين يجبر الغرب على الدفع بالروبل مقابل الغاز.. ما تداعيات ذلك؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشفت شركة غازبروم الروسية المملوكة للدولة عن حجم الخسائر التي تكبدتها بصادرات الغاز منذ بداية العام الجاري.

وقالت الشركة إن صادرات الغاز الروسي تراجعت بنسبة 27.6٪ في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بحسب الأرقام الجديدة، مضيفة أن الصادرات إلى الدول غير الأعضاء بمنظمة كومنولث للدول المستقلة بلغت 61 مليار متر مكعب بين يناير ومايو 2022. أي أقل بمقدار 23.2 مليار متر مكعب عن نفس الفترة من عام 2021.

وتقول غازبروم إنها أنتجت ما مجموعه 211.4 مليار متر مكعب من الغاز في هذه الفترة، بانخفاض نسبته 4.8٪ عن عام 2021.

وقالت الشركة أيضا إن صادرات الغاز إلى الصين تتزايد بسبب عقد طويل الأجل بين غازبروم وشركة الطاقة الصينية CNPC، لكنها لم تذكر أي أرقام.