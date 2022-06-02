أمين عام أوبك لـCNN في الذكرى الـ60 للمنظمة: التعافي الاقتصادي لا يزال ضعيفاً

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – شهدت أسعار النفط حول العالم ارتفاعا ملحوظا بعد إعلان تحالف "أوبك +" زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميا، في خطوة وصفها رئيس شركة الاستشارات (Rapidan Energy) بـ"الرمزية" من جانب السعودية أكثر منها مؤثرة بالفعل في السوق.

وقفز سعر خام برنت بنسبة 1.5% ليصل سعر البرميل إلى 118 دولارا أمريكي بعد أن كان 113 دولارا أمريكيا مطلع اليوم.

من جانبه، ارتفع سعر برميل النفط الأمريكي الخام بـ1.9% ليصل إلى 117.45 دولارا للبرميل، ما يعني أنه ارتفع بمقدار 5 إلى 6 دولارات عن سعره ما قبل إعلان التحالف زيادة الإنتاج.

وتؤكد هذه المؤشرات حقيقة أن الزيادة الطارئة من جانب "أوبك +" ليست كافية لحل مشكلة الإنتاج والحفاظ على استقرار الأسعار.

وقال رئيس شركة الاستشارات، روبيرت ماكنالي: "الزيادة قليلة جدا لدرجة أنها لا تحرك إبرة"، وأضاف قائلا إن زيادة الضخ هذه خطوة "رمزية" من السعودية وبقية دول التحالف الاقتصادي إلا أنها لن تكون كافية لإيقاف ارتفاع الأسعار.

وقال ماكنايل عن ذلك: "الخطوة رمزية بنسبة 90% ومؤثرة بشكل جوهري بنسبة 10%"، وأردف قائلا: "إنها لفتة ملموسة، لكنها ليست مؤثرة بما يكفي"، حسب قوله.

وكان قد أعلن التحالف عن زيادة الإنتاج بالمقادر المذكور سابقا في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، وقد رفعت دول "أوبك +" قيمة الزيادة بمقدار 200 ألف برميل يوميا تقريبا لتعويض الزيادة التي كان من المفترض أن يشهدها سبتمبر/أيلول المقبل.