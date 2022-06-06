إيلون ماسك يتهم تويتر بانتهاك شروط الصفقة.. ويهدد بالتراجع عن شرائه

بيل غيتس عن شراء إيلون ماسك موقع تويتر: قد يزيد الأمر سوءًا

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(CNN)-- أصدر إيلون ماسك أكبر تهديد مباشر له حتى الآن بالابتعاد عن شرائه تويتر، الاثنين، متهمًا علنًا الشبكة الاجتماعية بانتهاك اتفاقية الاندماج من خلال عدم تقديم البيانات التي طلبها بشأن الرسائل غير المرغوب فيها والحسابات المزيفة.

في رسالة إلى رئيس الشؤون القانونية والسياسة والثقة في تويتر، فيجايا غادي، زعم ماسك أن تويتر "تقاوم بنشاط وتحبط حقوق المعلومات الخاصة به" على النحو المبين في الصفقة.

كتب محامي يمثل ماسك إلى الشركة: "يعد هذا انتهاكًا ماديًا واضحًا لالتزامات تويتر بموجب اتفاقية الاندماج ويحتفظ السيد ماسك بجميع الحقوق الناتجة عنها، بما في ذلك حقه في عدم إتمام الصفقة وحقه في إنهاء اتفاقية الاندماج".

طالب ماسك تويتر بتسليم معلومات حول منهجيات الاختبار الخاصة به لدعم مزاعمه بأن الروبوتات والحسابات المزيفة تشكل أقل من 5٪ من قاعدة المستخدمين النشطين للمنصة وهو رقم ذكرته الشركة باستمرار لسنوات في الإفصاحات العامة المعيارية. دعا ماسك أيضًا إلى إجراء تقييمه المستقل بناءً على بيانات تويتر.

وانخفضت أسهم تويتر بنسبة 5٪ في التعاملات المبكرة، الاثنين. حتى قبل التطور الأخير، كان تداول سهم تويتر أقل بكثير من عرض استحواذ ماسك البالغ 54.20 دولارًا للسهم، مما يشير على الأرجح إلى شكوك المستثمرين بشأن الصفقة الجارية.

ظل الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، باراغ أغراوال، متمسكًا بمقياس البريد العشوائي الخاص بشركته. وقالت الشركة في بيان لها الاثنين: "تويتر قام وسيواصل مشاركة المعلومات بشكل تعاوني مع السيد ماسك لإتمام الصفقة وفقًا لبنود اتفاقية الاندماج".

وقالت الشركة أيضًا إنها تعتزم "إغلاق الصفقة وإنفاذ اتفاقية الاندماج بالسعر والشروط المتفق عليها".

زعم ماسك أن العدد الحقيقي لحسابات البريد العشوائي من المحتمل أن يكون أكثر من ذلك بكثير، ومن المحتمل أن يصل إلى 90٪..

وقال ماسك سابقًا إن عملية الاستحواذ "لا يمكن أن تمضي قدمًا" حتى تقدم الشركة "دليلًا" على مقياس البريد العشوائي.

وقال بعض محللي بورصة وول ستريت إن هذا التراجع قد يكون حالة ندم المشتري ومحاولة للضغط على تويتر للتفاوض على سعر أقل للصفقة البالغة 44 مليار دولار. كانت هناك أسئلة منذ البداية حول كيفية تمويل ماسك لعملية الاستحواذ. تعرضت أسهم وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا لضربة في الأسابيع الأخيرة وسط توترات أوسع في السوق.

تكهنت رسالة يوم الاثنين بأن تويتر قد "يحجب البيانات المطلوبة بسبب القلق بشأن ما سيكشفه تحليل السيد ماسك لتلك البيانات".

زعمت الرسالة أيضًا أن تويتر سعى إلى تقييد الوصول إلى المعلومات من خلال تفسير اتفاقية الاندماج بشكل ضيق، بحيث يقع توفير المعلومات خارج نطاق المتطلبات التعاقدية لتويتر. لكن الرسالة اتهمت أنه حتى من خلال التعريفات الضيقة لتويتر، فإنها لا تزال ملزمة بتقديم المعلومات.

في ملف منفصل للأوراق المالية، كشف تويتر سابقًا أن ماسك قد تنازل عن شرط العناية الواجبة في الصفقة والذي كان من الممكن أن يسهل عليه التراجع عن الاتفاقية.

عند عقد اتفاقية شراء تويتر، جعل ماسك روبوتات البريد العشوائي على النظام الأساسي للشبكة الاجتماعية قضية مركزية. وقد تعهد بإلحاق الهزيمة بهم حتى عندما وصف تويتر بأنه حيوي لـ "مستقبل الحضارة".