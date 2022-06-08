واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أقرت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، الثلاثاء، بأنه لا يوجد الكثير مما يمكن للبيت الأبيض القيام به لمعالجة ارتفاع أسعار الوقود القياسية على الأمريكيين، ملقية باللوم على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت ريموندو ردا على كيت بولدوان مراسلة CNN: "لسوء الحظ، هذه هي الحقيقة المرّة"، لافتة إلى أنه لم يتبق الكثير من الإجراءات التي يمكن أن يتخذها الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وتابعت قائلة: "تعلمون، سبب هذا في جزء كبير منه هو عدوان (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين. كما تعلمون، منذ نقل بوتين القوات إلى حدود أوكرانيا، ارتفعت أسعار النفط بما يزيد عن 1.40 دولار للغالون، والرئيس يطلب من الكونغرس والآخرين اقتراحات محتملة. ولكن كما قلت، فإن الحقيقة هي أنه لا يوجد الكثير مما يتعين القيام به".

ويذكر أن متوسط ​​السعر الوطني للبنزين العادي قفز 5 سنتات أخرى الثلاثاء إلى مستوى قياسي جديد عند 4.92 دولارا للغالون، وفقًا لـ AAA. هذا يعني ارتفاعا بمقدار 30 سنتًا خلال الأسبوع الماضي و 62 سنتًا في الشهر الماضي.