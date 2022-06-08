منطقة البحر الميت، الأردن (CNN)-- قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي، إن رفع أسعار الوقود والكهرباء يعد "ضروريًا" للإصلاحات في قطاع الطاقة، لافتا إلى تحديات أزمة الطاقة العالمية.

وقال المزروعي، في رده على أسئلة الصحفيين على هامش مؤتمر "حوار الطاقة المستقبلي" الذي عُقد في منطقة البحر الميت بالأردن، الأربعاء، إن الإصلاحات في قطاع الطاقة ضرورية، في ما يخص رفع أسعار الوقود وإعادة هيكلة التعرفة الكهربائية في بعض الأحيان، لأن السلع المدعومة بسعر متدن يساء استخدامها، حسب قوله.

وبيّن المزروعي أن التحديات أمام الدول حاليًا كبيرة بعد ارتفاع أسعار النفط عالميًا، مُستندًا في حديثه إلى أزمة الطاقة في أوروبا التي باتت أمام تهديد أمن الطاقة، حسب قوله .

وقال إن المنطقة العربية تتمتع بإمكانات طاقة متجددة كبيرة، لافتا أن تجربة الأردن في هذا المجال تتكامل مع تجربة بلاده في هذا الخصوص وباقي الدول العربية.

وأكد أهمية دور شركات القطاع الخاص في عمل المشاريع، مُعتبرا أنها الأقدر على ذلك بعد طرحها للتنافس من قبل الحكومات.

وقال إن المطلوب من هذه الشركات أن تقدم أفضل الخيارات وأن تكون قادرة على التحول مستقبلا إلى الهيدروجين الاخضر باعتباره طاقة المستقبل.

ورأى أن ما يعيق ذلك استخدام الهيدروجين الأخضر حالياً هو ارتفاع أسعاره، إلا أنه قال إنها قد تصبح رخيصة مستقبلا مقارنة بأسعار الغاز، مٌبينا أنه بالإمكان الاستفادة مستقبلا من الدعم الذي تقدمه أوربا لهذا النوع من الطاقة.