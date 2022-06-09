بايدن يبرز مشكلة شركات النفط الأمريكية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تطرق الرئيس الأمريكي، جو بايدن للحديث عن تقليص الكلف على الأمريكيين ذاكرا مثالا الشركات التي تبيع الإنسولين والذي يكلف صنعة نحو "10 دولارات" ويباع في المتوسط بـ600 دولار والقوانين التي يُعمل عليها في هذا الصدد.

وتطرق بايدن إلى موضوع شركات النفط الأمريكية، وذلك في مقابلة ببرنامج على قناة ABC الأمريكية Jimmy Kimmel Live! حيث قال: "على سبيل المثال شركاتنا النفطية، عوضا عن القول إن بايدن لا يسمح لهم بالحفر، لديهم 9 آلاف موقع حفر يمتلكونا بالفعل وهي ملك لهم، ولا يقومون بذلك هل تعلم لماذا؟ لأنهم يجنون مالا أكثر من خلال شراء مخزوناتهم مجددا.."

وتابع قائلا: "نحن على بعد بعض الأصوات فقط من تسوية الأمر، وعلينا إيصال الرسالة بصورة واضحة للناس، قل للناس فقط ما هي الحقائق الموضوع يتعلق ببناء اقتصاد أقوى.. هناك 54 شركة كبرى في أمريكا جنو 40 مليار دولار العام الماضي ولا يدفعون بنسا واحدا كضرائب.."

ويذكر أن بنك غولدمان ساكس توقع أن متوسط أسعار خام برنت (المقياس العالمي لأسعار النف) سيبلغ 140 دولارًا للبرميل بين يوليو وسبتمبر، مرتفعا من 125 دولارًا للبرميل. يتم تداول خام برنت حاليًا عند حوالي 120 دولارًا للبرميل.

والأسوأ من ذلك، قال البنك إن أسعار التجزئة للبنزين في الصيف ستحتاج إلى الارتفاع إلى المستويات المرتبطة عادة بـ 160 دولارًا للنفط من أجل تقليص الطلب.