السعودية.. أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة لشهر يونيو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي، يوم الجمعة، أسعار الوقود الجديدة في المملكة خلال شهر يونيو/ حزيران، وذلك على النحو الآتي:

بنزين 91

2.18 لكل لتر

بنزين 95

2.33 لكل لتر

ديزل

0.63 لكل لتر

الكيروسين

0.81 لكل لتر

غاز البترول المسال

0.90

وتقوم أرامكو بتعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، موضحة أن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وعادة ما تقوم أرامكو بمراجعة أسعار الوقود ومشتقاته في المملكة بشكل شهري، لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير.