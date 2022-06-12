بوتين يجبر الغرب على الدفع بالروبل مقابل الغاز.. ما تداعيات ذلك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدر سعر أسطوانة الغاز أبرز المواضيع التي يتم البحث عنها على محرك البحث، غوغل، في كل من المملكة العربية السعودية ومصر صباح الأحد.

مصر:

المتحدث باسم وزارة البترول حمدي عبدالعزيز، عقّب على ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة أسعار الغاز الطبيعي، مؤكدا في مداخلة هاتفية على قناة MBC مع الإعلامي عمرو أديب الوزارة لديها أسعار ثابتة منذ بداية يناير/ كانون الثاني 2022.

وأوضح الوزير أن "شرائح الاستهلاك موضوعة من صفر إلى 30 متر مكعب بسعر 2.5 جنيه للمكعب وهذا ساري منذ يناير 2022، وسعر المكعب في الشريحة الثانية من 30 مترا إلى 60 مترا بـ 3.25 جنيه، وما يزيد عن 60 مترا يكون سعرة 3.75 جنيه والأسعار عندما يتم تغيرها يتم الإعلان عنها وليس هناك زيادة في الأسعار خلال الفترة الماضية"، وفقا لما نقله التلفزيون المصري.

السعودية:

ذكرت شركة الغاز والتصنيع الأهلية في السعودية أو ما يُعرف باسم "غازكو" في رد على استفسار وردها على تويتر قائلة: "نحيطكم أنّ سعر إعادة تعبئة أسطوانة الغاز 18.85 ريال، وسعر اللتر لتعبئة الخزان المستخدم 0.90 ريال.."

وأكدت الشركة على أن "هذه الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة، ولا تشمل أجور النقل من محطات التوزيع إلى مواقع البيع".