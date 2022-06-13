القاهرة، مصر (CNN) -- بدأ الاكتتاب في شريحة الطرح العام في شركة غزل المحلة لكرة القدم، الأحد، وحتى مطلع الشهر المقبل، بعدما اكتتبت مؤسسات مالية مصرية وخليجية وأفراد ذوي ملاءة مالية بشريحة الطرح الخاص بقيمة 37 مليون جنيه (1.98 مليون دولار)، وأكد مسؤول عن الشركة التي تدير الطرح أن إجمالي الطلب في أول يوم إيجابية خاصة من مدينة المحلة الكبرى والدلتا، وكذلك من القاهرة الكبرى.

ووفقًا لنشرة اكتتاب شركة غزل المحلة لكرة القدم، فأن الاكتتاب العام في أسهم زيادة رأس المال المصدر للشركة من 102 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه في السوق الأولى، وذلك لعدد 98 مليون سهم من أسهم رأس مال الشركة بسعر 1.02 جنيه للسهم.

يرى محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة "برايم" القابضة للاستثمارات المالية -مدير طرح شركة غزل المحلة- أهمية طرح شركة غزل المحلة لكرة القدم بالبورصة المصرية، سواء لسوق المال من خلال إدخال قطاع جديد وهو قطاع الاستثمار الرياضي غير الممثل بالبورصة المصرية، مما يشجع جذب مستثمرين جدد لسوق المال المصري الذي يعاني بالفعل من ضعف أحجام التداول وعدد المستثمرين خلال الفترة الماضية، كما يسهم الطرح في تشجيع أندية أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة، خاصة أن قانون الرياضة الجديد أتاح للشركات الرياضية القيد بالبورصة، وبالتالي زيادة عدد الشركات المقيدة.

وسمحت المادة 71 من قانون الرياضة أن تتخذ الشركات التي تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بكافة أنواعها شكل الشركات المساهمة، ويجوز لهذه الشركات طرح أسهمها في اكتتاب عام وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال، كما يجوز قيد أسهمها ببورصة الأوراق المالية.

وأضاف "ماهر"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، كما أن طرح شركة غزل المحلة لكرة القدم بالبورصة، ينعكس إيجابيًا على الأداء المالي للشركة لتمويل خططها التوسعية في الاستثمار الرياضي بقطاع الناشئين واكتشاف مواهب جديدة وإعدادها بشكل مثالي للاحتراف، والمنافسة في البطولات المحلية والقارية، هذا علاوة على أن تكلفة الاكتتاب في زيادة رأس المال أرخص من التمويل البنكي، بالإضافة إلى زيادة ثقة التعامل مع شركة مقيدة.

ونوه محمد ماهر، إلى أن إجمالي الاكتتاب في شركة غزل المحلة لكرة القدم 135 مليون جنيه، وهي شريحة صغيرة مما يسهل تغطية الطرح سواء العام أو الخاص، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن مؤسسات مالية كبرى شاركت في الطرح الخاص أبرزها مصر القابضة للتأمين ومؤسسات مالية خليجية من السعودية والكويت بالإضافة إلى أفراد ذوي ملاءة مالية، كما أن الطرح العام شهد إقبالًا إيجابيًا في أول يوم للاكتتاب من مستثمرين من مدينة المحلة الكبرى، ومدن الدلتا، وكذلك القاهرة الكبرى.

وحددت نشرة الاكتتاب، حد أدنى عدد ألف سهم للاكتتاب العام وبحد أقصى عدد 2 مليون سهم، ويتم تقديم طلبات الاكتتاب من خلال جميع شركات السمسرة عن طريق تسجيل أمر الشراء الخاص بالعميل والمسدد بنسبة 100% من قيمة الأمر.

من جانبه قال محمد حسن العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، إن قانون الرياضة أتاح للشركات القيد بالبورصة المصرية، وقد اتخذت شركة غزل المحلة لكرة القدم المملوكة للدولة بادرة الطرح بسوق المال بهدف زيادة رأس مال الشركة لتمويل خطط الشركة وتطبيق قواعد الحوكمة، مضيفًا وفي الوقت نفسه فأن طرح شركة لكرة القدم، وهي اللعبة الشعبية الأولى في مصر، يسهم في زيادة عدد المستثمرين بسوق المال، وكذلك الترويج للاستثمار بالبورصة، علاوة على دخول قطاع جديد للبورصة وهو قطاع الاستثمار الرياضي.

وتعد شركة غزل المحلة الكبرى أحد المساهمين الرئيسيين في شركة غزل المحلة لكرة القدم، والتي تضم حقوق انتفاع استاد المحلة، و3 ملاعب أخرى والاسم التجاري لمدة 20 عامًا.

وأضاف "حسن"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن طرح شركة غزل المحلة لكرة القدم بالبورصة، سينعكس على مستوى الرياضة المصرية عامةً من خلال تمويل توسعات النادي لاكتشاف مواهب جديدة وتطوير مستواها بشكل احترافي، وفي الوقت نفسه تحقيق عائد إيجابي للمستثمرين، حيث يتوقع تحقيق عائد أكثر من 20% للمستثمرين بالشركة.

ووفقًا لنشرة الطرح، يتم فتح باب الاكتتاب لمدة 20 يومًا من تاريخ بدء الاكتتاب ويجوز غلق باب الاكتتاب بعد 10 أيام على الأقل من فتح باب الاكتتاب في حالة تغطية كامل قيمة الزيادة، واستيفاء شرط القيد الخاص بوصول عدد مساهمي الشركة إلى 1000 مساهم