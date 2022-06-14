دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السعودية والإمارات إلى تحويل الودائع إلى استثمارات في مصر، غن كانت مشتركة أو من الجانب الخليجي، الإثنين.

والتقى السيسي إعلاميين بعد افتتاح مشاريع للإنتاج الحيواني، وطُرح عليه سؤال حول إمكانية وجود مزيد من الإيداع النقدي من جانب السعودية والإمارات في البنك المركزي المصري بعد أن أودعت الرياض 5 مليار دولار.

وأجاب الرئيس المصري على السؤال قائلا: "بما يخص الأشقاء في الخليج، أنتهز الفرصة لأقدم الشكر لهم على تحركهم معنا بدون أن نطلب منهم ذلك"، حسب قوله.

وتابع السيسي قائلا: "ماذا نقول نحن من جانبنا؟ لماذا لا نحول هذه الودائع إلى استثمارات في مصر ونحن لدينا مشاريع كثيرة جدا والبلد فيها 100 مليون نسمة وفيها فرص جيدة جدا ونحن نرحب بالأشقاء في مجال الاستثمار".

وأكد الرئيس المصري أن الاستثمار يمكن أن يكون مشتركا ويمكن أن يكون خليجيا فقط، حسب قوله.