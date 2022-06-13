دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن بلاده تواجه ضغوطًا اقتصادية ناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا، مُحذرًا من تداعياتها على المصريين.

ودعا السيسي، على هامش افتتاحه مشروعات الاثنين، منظمات المجتمع المدني إلى المساعدة في تخفيف العبء عن المصريين.

وقال: "الموضوع لم يعد يتعلق بالاستثمار، الموضوع الذي نتكلم فيه مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والحكومة ليس استثمار، وإنما أصبح المحافظة على حالة الاستقرار في البلد هنا، لأن المواطن لو الضغط زاد عليه هيعمل ايه؟"

وأشار السيسي إلى أن مصر تأثرت بأزمتي جائحة كورونا وبعدها الأزمة الأوكرانية "لها تأثير كبير على العالم ونحن جزء منه".

وأضاف: "احنا لسه عضمنا مانشفش، عضمنا ينشف لما تلاقوا دخلنا في السنة تريليون دولار حاسبوني، غير كده لسه بدري (...) أنا بنام وبحلم بالتريليون دولار".

وذكر السيسي أن دعوته المجتمع المدني للمساعدة من أجل الحفاظ على الاستقرار لا ترتبط بـ"حفظ النظام" أو الإبقاء عليه كرئيس.

وقال الرئيس المصري: "أوعوا تكونوا فاكرين بقول استقرار كده عشاني، لا والله، أنا بحلف بالله (...) والله العظيم أنما بتكلم على حالة رضا مجتمعي وحالة استقرار لا أستهدف منها حفظ نظام أو حفظ الرئيس يعني، لا والله العظيم".

وأضاف: "لو حصل أمر والناس لم تعد راضية، أنت تتكلم عن 100 مليون سنضيعهم، على منظمات المجتمع المدني ألا تنام. دوركم ليس حماية الناس فقط، الموضوع أكبر من ذلك، لأن الظروف اللى احنا موجودين فيها واستمرارها اللى مانعرفش هينتهي امتى، إن لم نكن موجودين ونخفف عنهم ما أمكن (...) لأن الموضوع ضاغط".

وقال السيسي إن حكومته اتخذت إجراءات "لولاها لكانت الأسعار أعلى بكثير"، على حد قوله.

وتحدث السيسي عن أن الحكومة تعمل على ضبط أسعار الوقود والكهرباء. ولفت أنها أجلّت زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثاثة، قائلا: "الكهرباء مش خدتوا قرار متزودوهاش، اتكلمت مع الدكتور مصطفى دى 3 مرة نأجل البرنامج علشان منحملش على الناس".