تعويذتا أسواق المال.. ماذا وراء مفهوم الدب والثور؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- الدببة والثيران.. اثنتان من الثدييات الكبيرة المخيفة التي تعمل بمثابة اختصار للمزاج العام لسوق الأسهم في وول ستريت. يشير الدب إلى أن الجميع تقريبًا يبيع، أما الثور فيشير إلى أن الجميع تقريبًا يشتري.

تراجعت الأسهم الأمريكية إلى نطاق السوق "الهابط" هذا الأسبوع، حيث انخفضت بأكثر من 20٪ من أعلى مستوياتها الأخيرة في أوائل يناير. كان ذلك إيذانا بنهاية السوق "الصاعد" الذي بدأ في ربيع عام 2020.

ولكن كيف اكتسبت هذه الوحوش القوية مكانتها باعتبارها الاستعارات الافتراضية لمعنويات سوق الأسهم؟

هناك بضع النظريات وراء هذه المصطلحات. يعود تاريخ إحداها إلى القرن الثامن عشر ويضم الشعراء ومجموعة من المتدربين الإنجليز الذين يخرجون الأموال من المستثمرين. تشير قصة أخرى (شبه خيالية) إلى الطريقة التي يهاجم بها الحيوانان.

لنبدأ بالدب

وفقًا لشركة ميريام وبستر، ظهرت التعويذة المرتبطة بعمليات البيع أولاً. المصطلح مشتق من "جلد الدب" الذي تم استخدامه في القرن الثامن عشر كاستعارة للعمليات التي تعرف اليوم باسم البيع على المكشوف (ويعرف أيضًا باسم الرهان على أن السهم سينخفض).

جاء ذلك من مثل يحذر من "بيع جلد الدب قبل أن يمسك أحدهم بالدب". يبدو أن اسم "جوبر جلد الدب" (جوبر يعني تاجر الجملة) يشير إلى شخص يبيع جلد الدب. بعدها، تم اختصار ذلك لكلمة الدب فقط.

انتشر المصطلح بعد فقاعة بحر الجنوب عام 1720 (ومرة أخرى لاحقًا، بعد انهيار عام 1929 الذي أدى إلى الكساد الكبير).

فضيحة بحر الجنوب هي واحدة من أقدم الأمثلة على هستيريا السوق التي تسببت في خلق فقاعة أسهم انهارت بشكل مذهل. باختصار، قام مجموعة من المحتالين البريطانيين برفع سعر شركة لم تحقق ربحًا مطلقًا وتسببت في انهيار مالي. (الفضيحة وتداعياتها أكثر تعقيدًا بكثير، ولكن هذا هو جوهرها. وقد كتب المؤرخون كثيرًا عن الحدث).

ماذا عن الثور؟

يبدو أن الثور كان استجابة للدب وسط جنون بحر الجنوب، وعلينا أن نسأل الشاعر (الذي مات منذ فترة طويلة) ألكسندر بوب لماذا اختار الثور ليكون نظير الدب في مقطع يشير إلى مشاركته في فضيحة الأسهم.

نظرية أخرى

لا يوجد الكثير من الأدلة لدعم هذا الدليل، لكنه شق طريقه إلى تقاليد وول ستريت على مر السنين، ويمكن أن يكون صورة مفيدة لتذكر ما يعنيه المصطلحان.

الفكرة هي أن الدب يهاجم عن طريق تمرير قرونه لأسفل على فريسته (التمرير لأسفل يشير إلى انخفاض الأسهم). من ناحية أخرى، يدفع الثور قرونه إلى أعلى لنطح من يقف طريقه (الاتجاه الصعودي يشير إلى ارتفاع الأسهم).

هناك القليل من التاريخ المروع الذي يربط بين الثيران والدببة بهذه الطريقة، وفقًا لموقع Investopedia. كان الناس بين القرنين الثاني عشر والسابع عشر في إنجلترا يحضرون مسابقات صيد الثيران والدببة ويراهنون على النتائج.

في هذا السياق، ليس من الصعب معرفة سبب الإشارة إلى التجارة الحديثة أحيانًا على أنها رياضة دموية.