بين دول عربية.. مقارنة أيها أعلى بسعر البنزين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– مع ارتفاع ضغوطات الاقتصاد العالمي والتضخم وأسعار الغذاء إثر الغزو الروسي على أوكرانيا، ارتفع متوسط سعر البنزين في العالم إلى 1.44$ دولار أمريكي للتر، حسب موقع Global Petrol Prices.

وتصدرت المغرب الدول العربية بأعلى سعر للبنزين للتر الواحد ليصل لـ 1.681$ دولار في يونيو 13، بعد ما كان 1.46$ دولارا في مارس الماضي، زيادة بنسبة 14.9%.

ومن الدول العربية التي ارتفعت فيها اسعار البنزين بشكل ملحوظ خلال الشهرين الماضيين، الأردن في المركز الثاني ليصل سعر البنزين لـ 1.681$ دولار في منتصف يونيو، تلاه لبنان بسعر 1.429$ دولار للتر.

السودان في المركز الرابع عربيا بعد ارتفاع سعر البنزين 33.3% ليصل لـ 1.268 دولار. والإمارات زاد سعر البنزين من 0.849$ في مارس ليرتفع لـ 1.097$ دولار للتر في يونيو 13، أي زيادة بنسبة 29.2٪.

إليكم الإنفوغرافيك أعلاه لمقارنة تغير أسعار البنزين الشهرين الماضين.