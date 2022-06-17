توقيت تصريح وزير الطاقة السعودي من روسيا.. دبلوماسي أمريكي سابق يعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علّق الدبلوماسي الأمريكي السابق، ألبيرتو ميغيل فيرنانديز على التصريحات التي أدلى بها وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان من روسيا، الخميس، واصفا العلاقات مع موسكو بالدافئة مثل طقس الرياض.

Saudi Energy Minister: "Relations between Saudi Arabia and Russia are as warm as the weather in Riyadh." Expert, subtle trolling as Biden prepares to visit the Kingdom. https://t.co/iAYV7xhmS7

وقال الدبلوماسي الأمريكي السابق في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي: "وزير الطاقة السعودي: ’العلاقات بين السعودية وروسيا تسودها الدفء مثل الطقس في الرياض‘.. خبير، كلمة بارعة (تحمل معان أخرى عديدة) بينما يستعد بايدن لزيارة المملكة".

وكان أليكس ماركوارت، مراسل CNN لشؤون الأمن القومي، قد أوضح بتصريح سابق قائلا: "تحتاج الولايات المتحدة إلى مساعدة السعوديين في عدد من الجبهات المختلفة. إنها بحاجة إلى السعودية لإنتاج المزيد من النفط، وهو ما أعلنت المملكة العربية السعودية مؤخرًا أنها ستفعله.."

وأضاف: "يعتمد الكثير من هذا على العوامل الاقتصادية.. أخبرني مسؤول أمريكي أن الخوف والقلق في البيت الأبيض بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية يجعلهم يرمون مبادئهم خارج النافذة".