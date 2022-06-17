"رسالة لمن يهمه الأمر".. تصريح وزير الطاقة السعودي من روسيا يثير ضجة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان تفاعلا واسعا بعد لقاء "مفاجئ" تحدثت عنه وسائل إعلام سعودية على هامش منتدى سان بطرسبورغ في روسيا والذي لم تكن السعودية على قائمة المشاركين بصفة رسمية فيه.

🚨 وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان: العلاقات بين #السعودية و #روسيا دافئة مثل طقس #الرياض ⭕️ رسالة لمن يهمه الأمر 🇺🇸 https://t.co/y3AOGYmu7Q

وأبرز نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريح الأمير عبدالعزيز وتشبيهه العلاقات بين بلاده وروسيا بـ"دفء طقس الرياض"، الأمر الذي أثار تكهنات وتساؤلات حول توقيته الذي يأتي قبل زيارة للرئيس الأمريكي، جو بايدن إلى الرياض.

#اليوم_الخميس سمو #وزير_الطاقة: العلاقات بين #السعودية و #روسيا دافئة مثل طقس #الرياض .

تحديدا التصريح يأتي قبل أقل من شهر على زيارة بايدن إلى السعودية لأول مرة منذ دخوله إلى البيت الأبيض، في الوقت الذي تفرض فيه واشنطن عقوبات صارمة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا وتطالب برفع "مؤثر" لإنتاج النفط لتعويض الفراغ الذي تركته موسكو في السوق بسبب عقوبات واشنطن.

سمو وزير الطاقة الأمير #عبدالعزيز_بن_سلمان: العلاقات بين #السعودية و #روسيا دافئة مثل طقس الرياض Saudi Energy Minister: Relationships between #SaudiArabia & #Russia are as warm as weather of Riyadh #oott #com #eft https://t.co/6ejfhRyCDe

ونشرت قناة الإخبارية الحكومية السعودية صورة لوزير الطاقة السعودي ونائب رئيس الوزراء الروسي، أليكساندر نوفاك، مع تصريح للأول قال فيه: "العلاقات بين السعودية وروسيا دافئة مثل طقس الرياض"، حسب قوله.