هذا ما يعنيه رفع سعر الفائدة الفيدرالية بالنسبة للرواتب

الأعلى منذ أكثر من 40 عامًا.. نظرة على أحدث مؤشرات التضخم في عدة قطاعات بأمريكا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- شهد العمال الأمريكيون ارتفاع أجورهم بشكل أسرع من أي وقت مضى منذ منتصف الثمانينيات. لكن التضخم ارتفع بسرعة كبيرة لدرجة أن العمال حصلوا على تخفيض في رواتبهم بدلاً من الارتفاع.

في كل مرة يرتفع فيها التضخم، فإنه يأخذ قسطًا من رواتب العمال ويمضغ حساباتهم المصرفية. وهذا الامتداد الحالي من التضخم - الناجم عن تضافر الأحداث، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا والوباء المستمر - كان له شهية شرهة.

وهذا يعني أن زيادات الأجور قد تحولت في الواقع إلى خسائر، حيث أظهر أحدث تقرير عن التضخم ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 8.6٪ للسنة المنتهية في مايو. نتيجة لذلك، يتعين على المستهلك العادي أن يدفع ما يقدر بنحو 460 دولارًا شهريًا أكثر مما كان عليه في هذا الوقت من العام الماضي لدفع ثمن السلع والخدمات نفسها، وفقًا لـ Moody's . بالإضافة إلى ذلك، وجد بحث من جامعة ميشيغان أن الدخل الحقيقي المتاح للفرد في طريقه لإظهار أكبر انخفاض سنوي منذ عام 1932.

ومما يزيد الطين بلة بالنسبة للعمال الأمريكيين هو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي شرع في حملة لرفع أسعار الفائدة ليس فقط لترويض التضخم ولكن نمو الأجور أيضًا.

قال ويليام سبريغز، أستاذ الاقتصاد في جامعة هوارد في واشنطن العاصمة إنه "عندما يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي ويتخذ قراره المتعلق بالسياسة، فإن معظم الناس لا يفهمون أن ما يقوله الاحتياطي الفيدرالي هو "أنك تكسب الكثير من المال، وأجرتك ترتفع بسرعة كبيرة، ونحن بحاجة إلى إبطاء الطلب على العمالة وزيادات الأجور.

قال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في Moody's Analytics ، إن نمو الأجور، إلى حد ما، لا يؤدي إلى التضخم. وأضاف أن "السببية تتدرج من التضخم إلى الأجور وليس من الأجور إلى التضخم".

وبدلاً من ذلك، فإن الدوافع الرئيسية لارتفاع الأسعار اليوم هي في الواقع سلسلة من صدمات العرض الشديدة، بما في ذلك الإخفاقات في سلسلة التوريد العالمية والحرب في أوكرانيا، كما قال سبريغز.

قد لا تكون أمريكا في حالة ركود من الناحية الفنية - ولكن بالنسبة للعديد من الناس، من المؤكد أنها باتت ملحوظة. ارتفعت الأجور الاسمية للعاملين بدوام كامل بمتوسط حوالي 5٪ خلال الـ 12 شهرًا المنتهية في مايو 2022 ، وفقًا لمتتبع نمو الأجور في بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا. ومع ذلك، عند احتساب التضخم، فإن الأجور الحقيقية تشهد سالب 3.5٪ خلال نفس الفترة، وهي منخفضة في الغالبية العظمى من الصناعات، وفقًا لتحليل CNN للأعمال حول بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

هل يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إصلاح هذا؟

إن الاحتياطي الفيدرالي في وضع حرج بالفعل. نظرًا لأنه يرفع المعدلات لترويض التضخم، فإنه يحتاج إلى محاولة عدم دفع الاقتصاد إلى الركود.

وقالت لجنة الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء في بيانها إنها "ملتزمة بشدة بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2٪" ، مشيرة إلى أن المزيد من الزيادات الحادة ليست مطروحة على الطاولة.

وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي أيضًا إنه لا يتوقع انخفاض التضخم هذا العام ويرى ارتفاع معدل البطالة إلى 3.7٪ في عام 2022 ، وهو أعلى من توقعاته في مارس.

أثار التضخم المرتفع والتقلب الاقتصادي الأوسع مخاوف بعض الاقتصاديين وصانعي السياسات من أن الأجور والأسعار ستدخل في سباق، مما يخلق بيئة دوامة على غرار السبعينيات حيث يرتفع التضخم أكثر.

ومع ذلك، يعتقد بعض الخبراء أن العودة إلى بيئة التضخم المصحوب بالركود التي شوهدت في السبعينيات سابقة لأوانها بعض الشيء.